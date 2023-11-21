直擊／信義房屋「14億」馬來西亞小島真面目曝 做這事會被抓去關
信義房屋（9940）2019年公開斥資約14億元（1.8億馬幣），買下馬來西亞沙巴州、總面積400公頃的小島「環灘島」（Mengalum Island），計畫將其打造成全球首個「零碳島」，發展低碳旅遊，目前仍在進行土壤改造、種珊瑚等環境復育，兩年累計已讓2000隻成功孵育的海龜寶寶返回大海。信義房屋今（22）日首度帶領台灣媒體團登島，正式對外公開環灘島現況。
記者黃韻文／綜合報導
計畫主理人、信義企業集團觀光旅遊事業群總監周品澔透露，環灘島朝低密度開發，「最多2家酒店、房間數不超過200間」，未來零碳旅遊布局完成，將比信義21日動土、2027年完工的5星級「沙巴亞庇洲際酒店」更高級。
信義企業集團觀光旅遊事業群環境永續專案經理張又文指出，環灘島過往是沙巴的「牲畜隔離地」，加上當地人過去「炸魚」的漁獵方式破壞珊瑚礁。周品澔受訪更坦言，環灘島最大的問題是土壤養分不足與地下水位高，一般珊瑚礁復育都30至50年才長得回來，且成年海龜返回產卵的比例不到0.1%等等，都是要努力的目標。
由於馬來西亞對不當行為規範十分嚴格，在禁菸區違規抽菸可被罰款1萬馬幣（約新台幣6.7萬元）或監禁2年，那麼在沙巴環灘島摸海龜會觸法嗎？張又文表示，馬來西亞同樣禁止觸摸等搜擾海龜行為，違法可能會被抓去關。他也說明，這也是為什麼他們8位工作人員全都取得沙巴野生動物訓練合格資格，因為如此才能碰觸海龜卵，協助進行孵育。