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信義房屋19年投5億推社區一家　美濃湖水雉復育獲最高獎金

▲信義企業集團創辦人周俊吉與2023全民社造行動計畫首獎得主合照。(圖／品牌提供)
▲信義企業集團創辦人周俊吉與2023全民社造行動計畫首獎得主合照。(圖／品牌提供)

生活中心/綜合報導

長年來致力於關心、回饋社會的信義房屋相信，在這片土地上，從一棟公寓、一條街、一個鄉鎮，甚至整個台灣，都是社區的延伸，而在這些緊密串連之下，有很多美好、互助的正向力量，因此推動「社區一家」全民社造行動計畫，過去19年來不間斷累積投入五億元，是國內單一企業支持最久的社區改造計畫，更是許多剛踏入社會改造的個人與團體，不折不扣的天使投資人，大大支持著夢想轉動！

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繼2022年達到提案率擴及全台368鄉鎮，今年「社區一家」提案總件數再度破千件，個人與校園提案數也較去年成長，尤其計畫類型上，跨世代的社會關懷、社區產業創新以及永續生態等，更是熱門關注議題。總計今年選出4件首獎、88件楷模獎及122件種子獎，並由首次參與提案的美濃湖水雉復育工作站獲得《社區一家-幸福社區類》最高50萬獎金。

首次參加即獲「幸福社區類-首獎」的社團法人高雄市野鳥學會美濃湖水雉復育工作站，多年來以民間自發力量，成功讓稀有保育鳥類水雉在美濃湖畔繁殖。今年更擴大影響力，結合社區居民將荒廢的甲魚養殖池，轉為兼具育苗與環教功能的水草樂園，營造水雉棲地與生態產業的運作典範。

社區一家發起人信義企業集團創辦人周俊吉也開心表示，在計畫推展中，從一開始的社區發展協會、團體、社企、個人、到大專青年，到現在許多國小學童也加入社區營造行列，近年更有外籍人士、新住民也積極參與，顯示已經擴大影響力，讓社區能永續發展，信義房屋也積極推動永續共榮生態圈，讓具有發展潛力的社區，能建立起自己的商業發展模式，為地方帶來生機。

其他還有像是初次提案就獲得「築夢個人類-首獎」的葛韋成，因為希望讓家鄉長輩「健康老化、在地老化」，他從長者飲食切入，以原型餐食出發，將「健康」、「友善」帶⼊社區，改變食物質地，讓食物更好入口的同時能保有食物原狀與味道，滿足長者的健康營養需求，更與社區關懷據點、長照機構共同深耕社區，打造長者友善餐點、建置友善美食知識庫，促進大眾對長者友善餐食議題的關心。

「國小師生組-首獎」則是由桃園市高原國小獲得，長期投入環境教育的黃怡平老師，邀請地方專家與導入科學工具，規劃溪流教育課程，帶領孩子從河川生態的認識和學習中，建立完整的環境保育觀念與行動，還與在地的河川巡守隊及公民團體合作，一起淨溪、移除外來物種，擴大影響力。「中學師生組首獎」得主則是新北市華僑高級中學「根與芽志願服務社團」，他們藉由淨灘、弱勢兒童閱讀，以及青銀世代交流等活動，共同為社區盡一份心力。

信義房屋推動社區一家不間斷，讓有心改變社區關心家鄉事物的個人或團體，都可以從中激發改變的可能。未來也會邀請歷屆得主來分享社區營造經驗，期盼擴大影響力，鼓勵全民一起加入社造行列，讓社區永續美好。

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