信義房屋19年投5億推社區一家　美濃湖水雉復育獲最高獎金

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首次參加即獲「幸福社區類-首獎」的社團法人高雄市野鳥學會美濃湖水雉復育工作站，多年來以民間自發力量，成功讓稀有保育鳥類水雉在美濃湖畔繁殖。今年更擴大影響力，結合社區居民將荒廢的甲魚養殖池，轉為兼具育苗與環教功能的水草樂園，營造水雉棲地與生態產業的運作典範。
社區一家發起人信義企業集團創辦人周俊吉也開心表示，在計畫推展中，從一開始的社區發展協會、團體、社企、個人、到大專青年，到現在許多國小學童也加入社區營造行列，近年更有外籍人士、新住民也積極參與，顯示已經擴大影響力，讓社區能永續發展，信義房屋也積極推動永續共榮生態圈，讓具有發展潛力的社區，能建立起自己的商業發展模式，為地方帶來生機。
其他還有像是初次提案就獲得「築夢個人類-首獎」的葛韋成，因為希望讓家鄉長輩「健康老化、在地老化」，他從長者飲食切入，以原型餐食出發，將「健康」、「友善」帶⼊社區，改變食物質地，讓食物更好入口的同時能保有食物原狀與味道，滿足長者的健康營養需求，更與社區關懷據點、長照機構共同深耕社區，打造長者友善餐點、建置友善美食知識庫，促進大眾對長者友善餐食議題的關心。
「國小師生組-首獎」則是由桃園市高原國小獲得，長期投入環境教育的黃怡平老師，邀請地方專家與導入科學工具，規劃溪流教育課程，帶領孩子從河川生態的認識和學習中，建立完整的環境保育觀念與行動，還與在地的河川巡守隊及公民團體合作，一起淨溪、移除外來物種，擴大影響力。「中學師生組首獎」得主則是新北市華僑高級中學「根與芽志願服務社團」，他們藉由淨灘、弱勢兒童閱讀，以及青銀世代交流等活動，共同為社區盡一份心力。
信義房屋推動社區一家不間斷，讓有心改變社區關心家鄉事物的個人或團體，都可以從中激發改變的可能。未來也會邀請歷屆得主來分享社區營造經驗，期盼擴大影響力，鼓勵全民一起加入社造行列，讓社區永續美好。