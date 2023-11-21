肯德基「咔啦脆雞Q蝦堡」開箱！海陸漢堡一次吃炸雞＋白蝦雙主菜
肯德基近期閃電回歸兩款雙層漢堡，除了肉肉控嗨翻的「雙層咔啦雞腿堡」，還有海陸「咔啦脆雞Q蝦堡」也再度開賣，竟然一顆漢堡就能吃到炸雞＋白蝦雙主菜，來看看《NOWnews今日新聞》記者為大家開箱。
記者蕭涵云/台北報導
今年5月才推出的肯德基海陸堡閃電再度回歸，「咔啦脆雞Q蝦堡」除了有肯德基招牌炸雞，再夾入秘製醃漬粉酥炸的Q彈黃金蝦排，醬料則是融合新鮮蒜末、檸檬汁、芥末醬特製的西班牙香蒜醬，再搭配番茄片與鳳梨片，有點微微辛香風味。
打開肯德基「咔啦脆雞Q蝦堡」，看得出來食材層層疊疊相當厚實，從上而下依序是番茄片、原塊咔啦脆雞、黃金蝦排、鳳梨片，一起夾進漢堡裡，黃澄澄的西班牙香蒜醬還從側面流出來，相當誘人。
厚到難以一口咬下的高度，吃起來是濃郁的辛香風味，在海陸兩款炸物中，藉蔬果來解膩，適合喜歡異國風味的民眾嚐鮮。據業者透露，該款漢堡初上市時，正是因為有肉有蝦、又是特別口味受到消費者支持；這次回歸期間限定供應至12月4日。
另外，摩斯漢堡則在11月感恩節推出新品 「歐式火雞堡」一次放入三片火雞肉片，將日本宮崎縣經典料理南蠻雞入堡的「日式黃金雞腿堡」，還有以傳統經典小吃刈包為構思，推出有貝殼造型的「胡麻豚燒福堡」；副餐則是打造芥末籽美乃滋風味的「摩斯肉醬薯條」，讓人胃口大開。