二宮和也暫別「嵐」又離開傑尼斯！只好去當VTuber放飛自我救事業
日本男星二宮和也10月離開舊東家「傑尼斯事務所（現為：SMILE-UP.）」自立門戶當老闆，他短時間無法以「嵐Arashi」的名義工作之外，現在又少了傑尼斯的原有資源，只好做出創新突破，成為「VTuber」代言遊戲《龍族拼圖》，眾人跌破眼鏡笑喊：「獨立後就放飛自我了！」
記者陳雅蘭／綜合報導
二宮和也因為受到傑尼斯負面事情影響，10月25日宣布離開舊東家，未來將以個人形式活動；他當老闆後首個工作，就是成為「VTuber」代言的遊戲《龍族拼圖》，這也是他第一次嘗試虛擬拍攝，周邊圍繞35台攝影機，二宮和也身上也貼了77個動作感應點，他說：「我不知道那些被稱為『VTuber』的人，過去是如何運作、拍攝的，但是…這個廣告的拍攝真的就像拍一部電影，我很驚訝。」
問及未來是否繼續當VTuber，二宮和也笑說VTuber不用在意外貌，能成為任何一個與自己不同的角色，覺得不錯也很新鮮，同時能打開本身其他開關，但是否真的要成為VTuber，二宮和也沒有答應或拒絕。
對於作為虛擬影像現身，二宮和也過去也有很多沒露臉的作品，所以他不在意露出形式的不同，而且拍攝可以更快結束，何樂不為，也開心自己跨進新領域，持續進步中。
二宮和也是傑尼斯旗下天團「嵐」的成員，隊友包含相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔，但「嵐」已於2021年1月1日起暫時中止活動，不過團體沒有解散，各自在電視電影、主持、音樂領域發光發熱中。
「傑尼斯事務所」近期因為創辦人強尼喜多川生前性侵數百名練習生、藝人的醜聞，被不少品牌、電視台抵制，公司最後改名為SMILE-UP.，但SMILE-UP.已不再負責旗下藝人的演藝事業，僅負責受害者的賠償事宜，待賠償全部處理完，「傑尼斯事務所」、「SMILE-UP.」就會停業，正式走入歷史。
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