獨／遠雄海洋公園「美人魚」難預約！明年起要收費 票價一次整理
花蓮遠雄海洋公園「美人魚」表演全台爆紅，今年還首見台灣唯一「男人魚」，人氣翻漲在IG上圈粉無數，想欣賞人魚實境表演秀的民眾，常抱怨都預約不到，足見火紅程度。如今，美人魚劇場將從明年起改為「付費預約制」了，《NOWnews今日新聞》記者求證官方，業者證實「改版升級」，全新「票價說明」一次整理給大家。
記者蕭涵云/綜合報導
花蓮遠雄海洋公園的「美人魚」真人實境秀，是近年園區內最受歡迎的表演活動，與海豚、水獺等動物明星人氣不相上下，而且過去只要購買海洋公園門票進場、即可免費觀看表演。
不過由於觀賞人數眾多，表演是採線上預約制，每日15:00開放預約4天後之場次，但只要註冊成為遠雄官網會員，就能按照表演時間、預約0元入場券。雖說預約制度已經相當方便，但熱門表演往往也讓民眾搶破頭，不時就有「預約不到」的抱怨；尤其暑假熱門期間還促使園方加開場次，讓大家盡興。
《NOWnews今日新聞》記者發現，花蓮遠雄海洋公園已在「遊園票券」區，悄悄貼上「票價說明」預告。表示美人魚劇場將於2024年1月1日(含)起，採取「付費預約制」，說明「為提供更好的節目，整體節目將升級調整，同時維持表演期間劇場觀賞品質，以期提高整體觀眾觀賞品質」。
官網上也同步貼出「票價說明」，一次整理如下：
1. 一般票：7歲以上(含)，促銷價100元（定價150元）
2. 幼童票：3～6歲以上，促銷價50元（定價100元）
3. 免費入場：3歲以下或身高未滿100公分
註明以上票價若有調整，將以官網公布為主，遠雄海洋公園保有票價說明之權利。對此，《NOWnews今日新聞》記者求證官方，業者證實「為提供遊客更好的觀賞品質，將改版升級表演內容，針對硬體上的燈光、音響也同步升級，讓遊客有沉浸式體驗」。提醒消費者，明年起到花蓮遠雄海洋公園遊玩，可能無法一票玩到底了。