快訊／威力彩9.49億頭獎開出了！獎落「這縣市」　幸運兒一人獨得

獨／遠雄海洋公園「美人魚」難預約！明年起要收費　票價一次整理

▲花蓮遠雄海洋公園「美人魚」表演爆紅，全台唯一「男人魚」IG圈粉無數，超難預約的美人魚劇場，竟從明年起改為「付費預約制」，業者證實「改版升級」，票價一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲花蓮遠雄海洋公園「美人魚」表演爆紅，全台唯一「男人魚」IG圈粉無數，超難預約的美人魚劇場，竟從明年起改為「付費預約制」，業者證實「改版升級」，票價一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

花蓮遠雄海洋公園「美人魚」表演全台爆紅，今年還首見台灣唯一「男人魚」，人氣翻漲在IG上圈粉無數，想欣賞人魚實境表演秀的民眾，常抱怨都預約不到，足見火紅程度。如今，美人魚劇場將從明年起改為「付費預約制」了，《NOWnews今日新聞》記者求證官方，業者證實「改版升級」，全新「票價說明」一次整理給大家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
花蓮遠雄海洋公園的「美人魚」真人實境秀，是近年園區內最受歡迎的表演活動，與海豚、水獺等動物明星人氣不相上下，而且過去只要購買海洋公園門票進場、即可免費觀看表演。

▲遠雄海洋公園華麗回歸叫好又叫座的「2.0版人魚實境表演」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲遠雄海洋公園華麗回歸叫好又叫座的「2.0版人魚實境表演」，人魚表演者與海豚、水獺等動物都是園區火紅的明星。（圖／記者蕭涵云攝）
不過由於觀賞人數眾多，表演是採線上預約制，每日15:00開放預約4天後之場次，但只要註冊成為遠雄官網會員，就能按照表演時間、預約0元入場券。雖說預約制度已經相當方便，但熱門表演往往也讓民眾搶破頭，不時就有「預約不到」的抱怨；尤其暑假熱門期間還促使園方加開場次，讓大家盡興。

▲花蓮遠雄海洋公園官網「遊園票券」，已貼出「美人魚劇場票價說明」。（圖／翻攝自遠雄海洋公園官網）
▲花蓮遠雄海洋公園官網「遊園票券」，已預告「美人魚劇場票價說明」。（圖／翻攝自遠雄海洋公園官網）
《NOWnews今日新聞》記者發現，花蓮遠雄海洋公園已在「遊園票券」區，悄悄貼上「票價說明」預告。表示美人魚劇場將於2024年1月1日(含)起，採取「付費預約制」，說明「為提供更好的節目，整體節目將升級調整，同時維持表演期間劇場觀賞品質，以期提高整體觀眾觀賞品質」。

官網上也同步貼出「票價說明」，一次整理如下：
1. 一般票：7歲以上(含)，促銷價100元（定價150元）
2. 幼童票：3～6歲以上，促銷價50元（定價100元）
3. 免費入場：3歲以下或身高未滿100公分

註明以上票價若有調整，將以官網公布為主，遠雄海洋公園保有票價說明之權利。對此，《NOWnews今日新聞》記者求證官方，業者證實「為提供遊客更好的觀賞品質，將改版升級表演內容，針對硬體上的燈光、音響也同步升級，讓遊客有沉浸式體驗」。提醒消費者，明年起到花蓮遠雄海洋公園遊玩，可能無法一票玩到底了。

▲美人魚們在水中不斷製造出愛心造型的浮泡，夢幻令人驚艷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲美人魚們在水中不斷製造出愛心造型的浮泡，夢幻令人驚艷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲遠雄海洋公園的水獺人氣也超高，活潑與遊客對看，模樣超可愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲遠雄海洋公園的水獺人氣也超高，活潑與遊客對看，模樣超可愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲遠雄海洋公園「海洋嘉年華」設施與吉祥物。（圖／遠雄海洋公園提供）
▲遠雄海洋公園「海洋嘉年華」設施與吉祥物。（圖／遠雄海洋公園提供）

遠雄唯一男人魚爆紅！表演電到海牛：不只亂入還緊貼抱住

遠雄悅來大飯店改裝開箱！帳篷房玩瘋　房內有星空電影院

遠雄海洋公園斥資7億升級！開美人魚訓練學校　暑假ㄧ票玩2天優惠

台灣最強遊樂園換人了！冠軍「單月63萬人」造訪　劍湖山僅排第6

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞