房價高漲老屋翻紅！台南40年屋齡「超老宅」買氣夯　屋價漲逾1成

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觀察台南各行政區近一年40年以上超老宅房價漲幅，安南區、北區、南區、中西區及永康區，分居漲幅前五高，其中又以中西區及永康區表現較亮眼，均有約1成漲幅，永康區老宅房價更從每坪14萬元，上揚至15.6萬元，漲幅11.2%，居全市之冠。
台灣房屋後甲夢時代加盟店店長李雅萍表示，永康區為台南人口第一大區，擁有許多生活機能發展成熟的商圈，新舊住宅物件種類多元，近年受南科、永康工業區帶動就業人口攀升，住宅供需旺盛，而永康40年以上老宅多為公寓及華廈，這類物件實坪大、公設低，相比東區等市中心房價也較為親民，對首重生活機能又預算有限的就業與首購族來說，這類成熟商圈的高齡老宅可說CP值頗高，具有一定的買氣。
李雅萍指出，老宅房價，未必會隨屋齡增高而衰減，地段、屋況、樓層都會影響其身價，目前市場不少地段佳，尤其又經翻新的老宅，售價幾乎等同一間新屋。
像是永康區中華二路家樂福商圈，一戶42年2房公寓，屋主總價550萬元入手，持有不到一年，翻新後今年8月以850萬元轉手成交。
另外，位於東區鄰近南紡購物中心的40年公寓一樓，屋主以713萬元入手，持有2年重新翻修，今年1月以破千萬總價1188萬元轉手，除了自住客群，高齡老宅亦成為投資買盤，入手收租或轉售的熱門投資標的。
李家妮表示，地段、屋齡、屋況都會影響銀行鑑估及可貸成數，一般中古老宅可貸成數多落在6成左右，40年以上超老宅可能會更低，加上額外翻修成本，自備款相對提高，提醒購屋族除了總價考量，小心多餘成本造成的負擔。