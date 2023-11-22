傳說中的預約困難「私廚餐廳」在內湖 把牛肉麵解構成波麗路西餐
內湖傳說中的預約困難「私廚餐廳」，Gamania橘子集團旗下的普橘島「客座／作Guests House」晚宴疫後回歸，用料理帶大家重新梳理台灣歷史的脈絡。拆解熟悉的街邊小吃與辦桌文化，竟把牛肉麵解構成波麗路西餐！為這個世代的我們詮釋既懷舊又創新的台灣味。
記者蕭涵云/台北報導
倘若把你我身處時代的演進，化為一場餐宴，那會是什麼樣的光景？普橘島「客座／作Guests House」晚宴，4位主廚及1位甜點師傅共同上演一齣名為「時代 Chapters」的料理創作，直搗人人心中深埋的美食記憶。
海島台灣的序曲，從荷蘭人據台吃起，麵包籃裡象徵民族融合的小米佛卡夏、荷蘭煎餅，沾取有阿美族「情人的眼淚」美名的雨來菇慕斯等沾料；原住民煙燻飛魚肉捲、西班牙海鮮飯鍋巴、炭烤鹿肉菲力，成功領略航海時代的背景。
緊接著閩南、客家文化隨湯品上桌，主廚端出從小耳濡目染的姥姥手藝，以大量海鮮、雞爪、豬骨燉煮出膠質濃郁的湯頭，放入碳烤小卷、九孔鮑並點綴橄欖油晶球，還可自由搭配炸過的鱸魚丁、芹菜和米香；披著黃黑色老虎皮的迷你刈包，夾著時下盛行的青花椒麻香新滋味。
當味蕾進入日治昭和時期，日本清酒混入米糠，為手工豆腐腦迸發醇香，擺上一球甜中帶鹹的味增冰淇淋，點綴柴魚片、海苔粉，就是一碗清爽順口的甜點味增湯；烤過的昆布、浸泡柴魚片煮沸成高湯，放進另外燜燉入味的蘿蔔與香菇，搭配炙燒白帶魚卷 。一甜一鹹、台日串連。
最能勾起鄉愁的眷村菜，把牛肉麵解構成波麗路西餐，Prime等級美牛小排舒肥後表面煎上色、沾裹青蔥糠，配以捲起的麵條、黃瓜與滷鵪鶉蛋，靈魂醬汁則以秘方中藥材、加牛油熬出原湯打成慕斯，濃縮牛肉湯精華還滴上辣油畫龍點睛，「啊！就是這個紅燒味」。端上跟著爸媽上館子必嚐的京醬肉絲、上湯白菜、冰糖蓮藕，一桌家常好菜，吃的可是情懷。