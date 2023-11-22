房市／復育有成！揭開信義企業集團「環灘島」神秘面紗

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造林的部份，於島中央進行，目前選擇島上原有且固碳量較高的樹種，而因環灘島也是每年3月與10月候鳥停留地，也選擇部分果樹提供侯鳥遷徙的食物來源。
而海洋與珊瑚的部分，與馬來西亞沙巴大學的海洋學院以及台灣中山大學的宋克義教授合作，進行了海洋珊瑚礁、海草和海龜的調查。環灘島的珊瑚礁之前因非法炸魚而受損，停止破壞行為後，珊瑚可自然恢復生長，並獲得沙巴野生動物部批准，在環灘島設立海龜孵化場。成功釋放近2千隻小海龜回到海洋。
為了照顧海龜，信義企業集團更有8名同仁考得沙巴野生動物部海龜監察員培訓，學習沙巴受保護野生動植物種類、相關法律與法規、如何處理野生動植物等知識，在環灘島，海龜監察員的主要職責是參與海龜孵化場的運作，包括移置海龜蛋以及孵化、釋放小海龜回到海中。
復育過程中，仍有難題需一一突破，信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔表示，環灘島生態破壞嚴重，造林的部分，因為地下水位高且土壤養分有限，實驗苗木難以存活，對此，計劃利用島上的有機廢物，例如漂流木和廚餘，進行高溫發酵轉化成堆肥，以改善土壤質量，並與相關專家討論如何控制地下水水位以促使植物生長，海洋的部份則是在環灘島周圍仍存在非法炸魚活動，因此將持續與馬來西亞邊防海事單位合作，共同監視及打擊這些非法活動。
周君澔表示，環灘島的目標是成為「世界上第一個永續旅遊零碳島」，未來島上除了規劃高端酒店外，島上有9成面積將做為復育，未來也將規劃可再生能源、節能設備、廢水回收、雨水回收、廢棄物管理、太陽能系統等，有效減少對環境的衝擊。