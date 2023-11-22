幣安創辦人趙長鵬認罪、辭職！涉違法洗錢 將支付43億美元罰款
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）受到美國證券交易委員會（SEC）13項指控，涉嫌違反美國證券法，根據《華爾街日報》報導，幣安創始人兼首席執行長趙長鵬（CZ）在當地時間21日宣布辭職，並承認違反美國刑事規定洗錢，將支付總計43億美元罰款，以換取幣安得繼續營運。
記者林莞茜／綜合報導
綜合外媒報導，美國司法部、證監會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）都對幣安採取行動，其中美國司法部已對幣安和趙長鵬進行了長達數年的調查，SEC則指控在美國非法經營、濫用客戶資金。
而美國商品期貨交易委員會（CFTC）也在今年6月，指控幣安與趙長鵬涉嫌違反美國證券法，控訴幣安違反交易規定並規避監管，要求芝加哥聯邦法院沒收幣安非法所得、處以罰鍰並永久禁止其交易。
報導中提到，有知情人士透露，幣安首席執行官趙長鵬，預計在當地時間22日下午於西雅圖聯邦法院出庭，並進行認罪，同時也會承認違反《銀行保密法》，將支付總計43億美元（約新台幣1349億元）的罰款，也禁止與幣安交易3年，以換取幣安得繼續營運，並任前全球區域市場主管理查（Richard Teng）為新任執行長。另外，趙長鵬恐將面臨約18個月的監禁。