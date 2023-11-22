北市火鍋店霸凌案！老闆娘「甩女員工耳光」辱罵 店家：只是在玩
台北市松山區一間知名火鍋店，近日爆出職場霸凌爭議，有民眾深夜經過目睹老闆娘對著女員工辱罵、掌摑，便在一旁錄影存證並PO網揭發，57秒影片曝光後立即引起熱議，店家的Google評價慘遭狂洗一星負評，業者也緊急關閉臉書粉專。對此，老闆娘否認霸凌一事，並強調2人感情如同姊妹，女員工也表示當下只是「剛好在玩」。不過台北市勞動局仍派人前往稽查，並要求業者限期內改善，否則將依《職業安全衛生法》處以罰鍰。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友20日在臉書社團「爆料公社二社」中貼出影片，表示18日深夜經過北市某知名火鍋店時，目睹老闆娘正在辱罵女員工，甚至還數度甩巴掌。而影片中可見，火鍋店老闆娘一邊怒罵女員工「下賤」、「真他X自以為是」、「發什麼呆啊妳」，一邊對員工用力搧巴掌、拍打頭部，短短幾秒動手超過3次，員工貌似嚇得站在原地不敢動彈。
原PO還補充，這並非他第一次撞見這個場面，影片拍攝的日期雖然是11月18日，但早在8月20日及9月6日晚間，就看過老闆對員工又打又罵，這次決定拍下證據PO上網揭發。根據《三立新聞網》報導，事件爆發後，店家將臉書粉專關閉，並在店外掛上「CLOSED」的營業標示牌， Google評論也顯示「永久歇業」，但內部仍照常營業。
至於為何疑似在店內霸凌員工？老闆娘全盤否認，強調女員工在店內工作7年，兩人感情早已形同姊妹，但對於甩巴掌的原因不願多加說明。老闆娘期間還詢問在一旁的女員工「我有霸凌妳嗎？」女員工也搖頭表示「是影片截取的問題…根本沒有這件事情。剛好在玩，沒有這件事發生。」老闆娘則繼續補充，「平常她也會對我丟垃圾桶，但未來不會再發生這種事，我們就像家人一樣」。
不過此事仍引起了台北市勞動局的注意，勞動檢查處昨（21）日派員到該店稽查，並表示雖然尚未收到正式檢舉，但到場發現員工確實有因他人行為而遭受身體或精神上不法侵害的情況，已通知雇主在1個月內限期改善，否則將依《職業安全衛生法》處以3萬至15萬元罰鍰。