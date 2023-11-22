明星祝福可以上網買！「驚人價位表」曝光 一線大咖60秒爽撈50萬
緬北詐騙集團被大規模掃盪，許多明星被爆出替「四大家族」白所成之子白應蒼錄製生日祝福影片，其中包含港星曾志偉、曹查理等人，引起社會議論，曾志偉也出面道歉，認了是受人所託，未來會拒絕不熟的邀約。對此，有人挖出「明星祝福影片」中的內幕，發現這已經變成一種熱賣商品，且背後「水很深」，業者還有一份明星價目表，最高等級的一線大咖就要價12萬人民幣起跳（約53萬元台幣）。
記者賴禹妡／綜合報導
根據陸媒《央視》報導，在網路上搜尋「明星祝福影片」，會發現這已經變成一種販售商品，關鍵字包含「歐美性感祝福」、「網紅跳舞祝福」等，大多價位落在幾十到幾百塊人民幣之間，影片長度則從15秒至60秒不等，價格視知名度而定。
而「明星祝福影片」近幾年頻繁出現在中小企業、微商的宣傳影片中，甚至大至年會、開業、招商會等場合，小至新人結婚、生日宴會，也常見知名藝人透過影片祝福，藝人祝福影片價碼較高，業者擁有一份寫了300多位明星的價目表，並依照等級標價，大多都要價5至6位數，最高等級的一線大咖甚至要價12萬人民幣起跳。
店家還稱，幫明星拍影片的人，會與各級別代理商接觸並逐級販賣，「認識代理商愈靠前賺的就愈多，拿到手的視頻價格肯定要高於上一級代理的價格」。且店家還特別叮囑客戶「這些（明星祝福影片）都是保密的，購買前不能外洩」。