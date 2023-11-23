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冬天電費狂噴8000傻眼！內行買「1家電」變800元　台電揭正確用法

▲隨著寒冬已到，不少人都已經將取暖家電搬出，其中又以「電暖爐」為主，但卻造成冬天電費暴漲的情況出現。（圖／NOWnews資料照片）
▲隨著寒冬已到，不少人都已經將取暖家電搬出，其中又以「電暖爐」為主，但卻造成冬天電費暴漲的情況出現。（圖／NOWnews資料照片）

記者張嘉哲/綜合報導

相信最近大家都能明顯感受到早晚溫差大且低溫的情況，不少人的厚重外套、棉被，甚至是取暖家電「電暖爐」、「電熱毯」也紛紛出爐！但使用這些電器可就要注意荷包了，過去就有網友分享自己在電暖爐前面過了一個美好的寒冬，但是收到帳單之後完全笑不出來，因為兩個月電費衝到8300元，讓他相當傻眼，也引起不少人熱議，許多人都建議拋棄電暖爐，走向「冷暖氣機」的懷抱。

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在上週入秋首波冷氣團來到之後，冬天低溫的天氣也揭開序幕，相信不少人都已經拿出許多取暖法寶，不過！如果你是使用電暖爐的人可就要注意了，過去有網友分享自己在冬天時整天都待在電暖爐前，然而兩個月過去之後，收到電費帳單竟然超過8300元，直呼「這是人生繳過最貴的電費」，比夏天還誇張。

▲過去有網友靠電暖爐過寒冬，結果收到兩個月電費相當傻眼，總金額超過8300元，甚至比夏天還要高。（圖/爆廢公社）
▲過去有網友靠電暖爐過寒冬，結果收到兩個月電費相當傻眼，總金額超過8300元，甚至比夏天還要高。（圖/爆廢公社）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「擁抱冷暖氣機吧！冬天吹整天才800元」、「兩年前改用冷暖氣機，都不用擔心電費的問題」、「家裡去年換冷氣順便換有暖氣的機型，冬天電費不到一千，給你參考」、「冷暖空調更舒適，我小頻數套房開整個月650元左右」、「電暖器真的超耗電，而且只有局部溫暖而已，冷暖氣機CP值高很多，電費不比夏天貴」。

▲室內冷氣不宜開太強，以免容易因溫差變化大導致頭暈發生。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲冷暖氣機現在正夯，主要因為現在許多冷氣都是一級變頻的，加上有暖房功能又省電費，不少人安裝冷氣時都願意多花錢加裝有暖氣功能的機型。。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
而事實上，台電粉絲團也曾經發文提醒過，「用了多少度電，除了要看電器耗電量（消耗功率），也跟電器的使用時間有關哦！如果以一台800瓦的電暖爐，開啟一整天20小時的話，一天就會用掉16度電，民眾不僅要觀察電器消耗功率之外，使用時間也是長短，因此電暖器沒有要用時，一定要記得關掉」。

至於冷暖氣機現在相當夯，台電也教授「冷暖氣機」的正確用法，指出「如果將空調切換成暖氣模式的時候，記得要將封口朝下，因為熱空氣上升、冷空氣下降，若將出風口朝上，熱空氣反而會積在天花板下不去，或是空調將上方熱風吸回，誤判室內已升溫，停止送熱風，影響暖房效果，也會造成耗電哦！」趁現在還沒有相當冷的時候，冬天省錢妙招必學！

▲以一台消耗功率800瓦的電暖器來說，只要用一天20小時，就會耗掉16度電，冬天每天這樣開電費飆高也是常有的事情。（圖/台電粉絲團）
▲以一台消耗功率800瓦的電暖器來說，只要用一天20小時，就會耗掉16度電，冬天每天這樣開電費飆高也是常有的事情。（圖/台電粉絲團）

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