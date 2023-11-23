Gogoro「滿電電池換法」曝光！一堆車主不知道　他爽騎3年回不去

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貼文曝光後，不少車主紛紛回應「每次換電換到第一代電池最少都有50幾，第二代最少都有70幾，第三代都有80至90」、「真的只有第三代電池可以看了，第一代趕快全面回收吧」、「避開上下班的時間換，至少都有70以上喔」、「我買車剛滿ㄧ年最低換過55最高換到83的，這33到底怎樣」、「新北可以換到預估70公里的」、「我最近也都換到50至60公里的，換電池換到快煩死了」。
而也有內行車主指出「打開APP看家裡附近有沒有『超級換電站』，每次去換至少都有預估里程80以上」、「我都去超級換電站，基本都拿到70以上，有一次早上六點多經過去換拿到三代充滿電都還有80里程以上」、「我騎3年完全回不去，家裡附近剛好有『超級換電站』有夠讚，開APP可以看看，幾乎都是預估里程80以上的喔」。
事實上，車主們所說的「超級換電站」，是Gogoro從2020年開始建置的「Super GoStation® 超級電池交換站」，站別特色就是比起一般的電池交換站，該交換站可以提供超過100顆的電池，以紓緩各個熱門站別電池交換熱區的使用情況，目前在許多縣市都已經陸續建置，且站數也持續增加當中，主打尖峰時輕鬆也能換得滿格電池。
而車主們要怎麼知道這個「Super GoStation® 超級電池交換站」在哪裡呢？可以下載「Gogoro Network APP」或者到「Gogoro官網」查詢，可以找到住家附近的站點，如果地圖上顯示綠點的話，表示這是推薦前往的換電站，半徑5公里內有10顆以上的滿電電池，而綠點上的數字則是滿電電池數量。
而如果是「綠膠囊點」就是代表是推薦前往的超級換電站，代表半徑5公里內有10顆以上的滿電電池，數字則是滿電電池數量，而現場則至少有上百顆電池可以做更換，如果還不知道的車主，在Gogoro還尚未全面淘汰一代電池前，是非常好換到優良電池的方法！