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Gogoro「滿電電池換法」曝光！一堆車主不知道　他爽騎3年回不去

▲國內電車以Gogoro為最大宗，亮麗的外型加上環保，成為不少新購車族的首選。（圖/NOWnews攝）
▲國內電車以Gogoro為最大宗，亮麗的外型加上環保，成為不少新購車族的首選。（圖/NOWnews攝）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著環保意識抬頭，加上中央以及地方政府大力推動補助下，現在電動機車入手價不再那麼棘手，而國內電車又以Gogoro為最大宗，亮麗的外型加上環保，成為不少新購車族的首選。然而由於Gogoro起步早，近日有關「電池老舊汰換」問題爆炸性被車主抱怨，經常換不到「滿電電池」非常煩躁，造成常常要更換電池的情況，引起不少車主共鳴，不過也有內行人指出「善加使用APP的話，滿電電池天天都有」。

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一名網友在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「每天換到的電池量都長這樣，騎Gogoro不是在換電池，就是在換電池的路上，我真的是很想罵髒話」只見貼出的照片，明明才剛換好的電池，但在Gogoro儀表板上面卻顯示只有三格電量，預估里程大約只有33公里，顯示其電池老舊的問題還有待Gogoro官方解決。

▲最近不少Gogoro車主抱怨換到的電池電量相當低、預估里程也非常少，直呼「不是在換電池，就是在換電池路上」。（圖/Gogoro Club Taiwan）
▲最近不少Gogoro車主抱怨換到的電池電量相當低、預估里程也非常少，直呼「不是在換電池，就是在換電池路上」。（圖/Gogoro Club Taiwan）
貼文曝光後，不少車主紛紛回應「每次換電換到第一代電池最少都有50幾，第二代最少都有70幾，第三代都有80至90」、「真的只有第三代電池可以看了，第一代趕快全面回收吧」、「避開上下班的時間換，至少都有70以上喔」、「我買車剛滿ㄧ年最低換過55最高換到83的，這33到底怎樣」、「新北可以換到預估70公里的」、「我最近也都換到50至60公里的，換電池換到快煩死了」。

而也有內行車主指出「打開APP看家裡附近有沒有『超級換電站』，每次去換至少都有預估里程80以上」、「我都去超級換電站，基本都拿到70以上，有一次早上六點多經過去換拿到三代充滿電都還有80里程以上」、「我騎3年完全回不去，家裡附近剛好有『超級換電站』有夠讚，開APP可以看看，幾乎都是預估里程80以上的喔」。

事實上，車主們所說的「超級換電站」，是Gogoro從2020年開始建置的「Super GoStation® 超級電池交換站」，站別特色就是比起一般的電池交換站，該交換站可以提供超過100顆的電池，以紓緩各個熱門站別電池交換熱區的使用情況，目前在許多縣市都已經陸續建置，且站數也持續增加當中，主打尖峰時輕鬆也能換得滿格電池。

▲Gogoro從2020年開始建置「超級換電站」，目前還持續擴建當中，在許多縣市都已經有進駐該種站別，以紓緩換電熱區的壓力。（圖/Gogoro提供）
▲Gogoro從2020年開始建置「超級換電站」，目前還持續擴建當中，在許多縣市都已經有進駐該種站別，以紓緩換電熱區的壓力。（圖/Gogoro提供）
而車主們要怎麼知道這個「Super GoStation® 超級電池交換站」在哪裡呢？可以下載「Gogoro Network APP」或者到「Gogoro官網」查詢，可以找到住家附近的站點，如果地圖上顯示綠點的話，表示這是推薦前往的換電站，半徑5公里內有10顆以上的滿電電池，而綠點上的數字則是滿電電池數量。

而如果是「綠膠囊點」就是代表是推薦前往的超級換電站，代表半徑5公里內有10顆以上的滿電電池，數字則是滿電電池數量，而現場則至少有上百顆電池可以做更換，如果還不知道的車主，在Gogoro還尚未全面淘汰一代電池前，是非常好換到優良電池的方法！

▲民眾可以下載APP來查找Gogoro「超級充電站」，高機率可以換到滿電的電池。（圖/Gogoro官網）
▲民眾可以下載APP來查找Gogoro「超級充電站」，高機率可以換到滿電的電池。（圖/Gogoro官網）

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