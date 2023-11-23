《魷魚遊戲》真人賽超刺激！第二關椪糖改規則　8人無辜淘汰傻眼

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--------------------------以下有雷，請斟酌觀看---------------------------
比賽一開始，各個選手們都要穿上帶有編號的「綠色運動服」，第一關依舊是經典的「123！木頭人」，參賽者要在5分鐘內跑到小女孩公仔的腳下才算晉級，而如果公仔轉頭你還在動，就會開槍以黑色的顏料彈代替，被打中的話即淘汰，而才第一關就直接淘汰了259位選手，獎金直接增加到259萬美金。
而有看影集的人，想必都猜想的到第二關就是「碰糖遊戲」，然而在真人挑戰賽當中規則卻有所變動！在一開始選手會排成四列，每列的第一個人跟隨戴面具的工作人員進入熟悉的場內之後，牆壁上會出現「圓形」、「三角形」、「星星」以及「雨傘」的圖案，然而四人必須在2分鐘內達到「一人選一種圖案，且不得兩人選同樣圖案，也不能有人不選」，而這個選擇也關乎到跟你同列的人命運，不像影集當中在遊戲前自選圖案的規則。
結果第一組四人跟第二組四人都在2分鐘的時限下沒有達成共識，第一組其中一人不滿自己被逼迫要選雨傘形狀的碰糖，直接不碰雨傘圖案，四人直接被射顏料彈淘汰；而第二組則是有兩個人爭相搶奪星星形狀的圖案，一樣四人一起淘汰，連碰糖影子都還沒看到，8人就被無辜淘汰，但也更可以看見人心暗黑面，「人人都想過關，沒人願意是被犧牲的那一個」。
直到第三組，編號「299」號的參賽選手天真的以為大家會聚在一起執行任務，就像影集一樣，表示選到簡單圖案的人完成之後幫忙「雨傘形狀」的人，沒料到挑戰是一個形狀一個形狀入場，結果選到雨傘圖案的「299號」不僅被同列選手痛罵一頓，自己最後也玩碰糖失敗遭到淘汰，身心靈雙重打擊，而雨傘圖案碰糖組也不出所料，是該關淘汰最多人的一組。
目前《魷魚遊戲：真人挑戰賽》播出五集，還有五集還沒有上架，第六集將開始進行彈珠遊戲的環節，讓不少觀眾非常期待，還沒看前五集的《魷魚遊戲》影迷趕快去看吧！