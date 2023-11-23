大麻餅乾一包3百元　女子吃後急送醫

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陳姓女子母親急向警消請求協助後，員警獲報趕赴現場除協助陳女送醫診治外，經陳女母親同意下，將散落地上尚未吃完的6包巧克力餅乾(總毛重168.22公克)送往化驗，經初驗呈大麻二級毒品陽性反應。陳女出院後到案接受調查，稱因自己長期有減肥習慣，認為食用含有大麻成分的餅乾有減肥療效，殊不知沒瘦身成功還住進醫院，並主動交付就醫時身上攜帶大麻餅乾1包(毛重27.15公克)，另提供販賣上手鄭姓犯嫌資訊；本分局立即組成專案小組，報請臺中地檢署昃股檢察官指揮偵辦，並向臺中地院聲請搜索票前往上手鄭嫌家中執行搜索。
經查鄭嫌因有烘培興趣，遂以「大麻膏」入菜的概念，在製作餅乾的同時，將其添加其中增加風味，並將這些製成的餅乾，以每包新臺幣300元的價格，透過通訊軟體予以販售；此外，為躲避查緝，鄭嫌將大麻膏罐放置在枇杷膏盒中偽裝，但因顏色差距甚大且開蓋撲鼻而來的大麻草味，明顯和天然的枇杷膏味道不合，當場人贓俱獲，查扣含大麻餅乾共7片、大麻膏1罐(毛重178.99公克)、大麻煙斗、磅秤等工具，全案依違反毒品危害防制條例移送臺中地檢署偵辦。
第四分局分局長李建興表示，大麻屬毒品危害防制條例所規範的「第二級毒品」，民眾若有製造、運輸、販賣情形，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，提醒民眾勿心存僥倖、以身試法；警方持續刨根溯源，追緝幕後集團、製毒工廠，避免毒品危害民眾健康，展現肅清毒品、打擊犯罪之決心。
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