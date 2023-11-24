外國人不愛吃火鍋！他進台灣超商驚：整排火鍋開賣了 眾秒懂原因
最近天氣逐漸轉涼，早晚溫差也已經拉大到15度以上，不少人晚上都會選擇暖呼呼的火鍋來吃，以台灣來說火鍋的市場非常龐大，一年四季都可以看到火鍋店高朋滿座，不過你是否很少看到外國人在吃火鍋的景象呢？近日，就有網友討論「台灣人愛吃火鍋到連超商都整排開賣，為什麼國外卻不流行火鍋？」貼文引發熱議，不少人馬上揭露原因。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「前幾天晚上超冷，去逛7-11的時候就看到有在賣多種火鍋，這種天氣吃個小火鍋真的很幸福，也突然想到以前在國外讀書，冬天比台灣冷幾10倍，想吃火鍋的話只有亞洲同學會揪團開煮，很少在外面看到火鍋店，現在仔細想，像是美國、歐洲這些地方明明更冷，為什麼沒有火鍋文化？台灣沒這麼冷，連超商小火鍋都整排開賣了」。
貼文曝光後，不少人紛紛回應「因為台灣人連夏天都在吃火鍋」、「因為台灣人極度愛吃火鍋文化深植人心，大熱天也在吃」、「我買的是韓式泡菜豆腐鍋99元，如果有特價超划算好吃」；而也有人點破外國人不愛吃火鍋原因「歐美國家不愛湯湯水水的東西啊，你看他們都吃麵包、漢堡這種」、「之前法國朋友說他們不喜歡太熱的東西」、「外國人不習慣吃湯湯水水的東西，可能要幫它們把料跟湯分開」。
事實上，台灣火鍋一年商機可高達300億元，在《2018台灣連鎖店年鑑》更曾指出，台灣連鎖企業當中，有4成是火鍋業，且火鍋市場7年內成長率達70%，包括直營跟加盟，全台灣火鍋總店數突破萬家，不僅發展非常快速，也是台灣不可抹滅的龐大餐廳經濟。
而探究外國人其不喜歡吃火鍋的原因，就是「飲食文化」的不同，在國外本身就沒有這種火鍋文化，在從小未接觸的情況之下，自然不會懂火鍋的美味，就像是台灣人不習慣日式早餐、歐美都是高熱量麵包碳水當三餐的道理一樣，如今台灣的火鍋文化盛行到進駐超商裡頭，下回你的外國朋友來台灣的話，不妨也能帶他去嚐鮮亞洲地區獨有的火鍋文化哦！