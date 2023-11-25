房市／信義房屋2獨家技術　獲數位奇點獎4大獎

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信義房屋仲介產品部執行經理溫家政表示，信義房屋「我家有多夯」將房市資料視覺化，結合信義買方資料庫和政府實價登錄成交資訊，讓賣方客戶能直覺運用地圖，一眼掌握周邊房市買氣脈動，改變傳統房產服務模式，將屋主賣屋前段考慮、市場研究到展開售屋這段旅程線上化，服務推出以來流量年增率近20倍，客戶線上預約也有2倍成長。
而另外一個獲得評審青睞的「AI個人化智能推薦」，則是突破房地產交易有別於一般電商，需要更長決策期與更審慎的比較，信義房屋透過獨家AI智能演算法，整合同一客戶在跨平台、跨裝置的軌跡，預測並挖掘個人喜好進而協助縮短物件媒合的時間，讓客戶透過數位科技加快找到心儀的房屋；相較外部演算法推薦物件點擊率僅不到6%，信義房屋獨家AI個人化智能推薦點擊率則高達近2成，且買屋頻道上使用者互動訪次持續增加，顯示消費者滿意度提升。
信義房屋致力於房地產科技PropTech發展，透過40年以上專業經驗，觀察市場需求、陸續推出包含DinDON智能賞屋、AI智能配案、我家有多夯、售屋透視鏡等數位服務。運用科技工具輔助，結合線下全直營實體業務服務，持續優化買賣屋體驗，提供更貼心省時的便利服務。