房市／AI浪潮來襲　法人加速布局內科廠辦

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林三智說明，中美貿易戰後重塑全球供應鏈，加上進入人工智慧時代、產業全面走向AI化，現在對於公司發展來說是轉型關鍵時刻，為提升營運效能、延攬更多AI領域創新人才，企業辦公室布局朝向小換大、舊換新，對智能辦公室、科技化廠辦大樓需求更為強烈。而資金實力雄厚的業者，則會將投資目光望向總部產品，購置總部大樓除了提升企業形象，更重要的是有利於集中資源、加強跨部門合作效率、營造創新研發工作環境，達到營運效益最大化。
觀察各地段詢問熱度，西湖段、文德段是內科重中之重的精華地段，挾法人企業群聚優勢，交易熱度長期以來居高不下，是企業買方首選進駐地段，但由於開發趨近飽和、可開發基地已相當珍稀，如果是要尋覓大坪數或是整棟企業總部產品，買方會往舊宗、潭美段評估，這也讓內科廠辦市場有從西湖段心臟地帶，逐漸向東南擴張至潭美段的趨勢。
林三智進一步說明，年末自用型買方會加快決策速度，購入商用不動產以備明年啟動公司新的營運規劃，信義全球資產近期協助買賣方成交多間內科辦公室，也可感受到市場詢問熱度更高，買賣雙方洽談過程縮短、成交效率明顯增加，且目前仍有多組買方鎖定內科商圈內、坪數落在100坪以上的優質廠辦；另一方面，對於有處分需求的賣方來說，同樣會希望在年底前將物件出脫，取得現金做其他的資產規劃，目前即有許多優質廠辦委託信義全球資產公司銷售中。
林三智表示，內科市場另一項值得關注的市場趨勢，是企業主愈來愈有置產思維。隨著企業體壯大，承租辦公室對於公司來說，有租約到期需要搬遷等風險，辦公空間配置受房東限制，也較不彈性，因此近期企業針對辦公室布局，走向以租轉買，除了營運自用外，企業主也會考量資產的保值及未來增值性，將其視作一項企業資產，助於厚實公司財務結構、有利於長久營運，這也讓內科廠辦只要一有好貨釋出，就會吸引買方出手。