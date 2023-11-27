房市／中壢「大學密度」最高！桃園產業發展有潛力　大專院校搶進

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中壢區目前有中央、中原、元智、健行科大、萬能科大、南亞技術學院等六所大專院校。此外，桃園市府另提供航空城土地給清大，未來將設置醫院與醫療教育園區，陽明交通大學也預計在青埔附近設置校區，規劃發展教育研發暨醫療相關領域，另如政大、台北科技大學等，也都傳出有意南下桃園增設分部。
對此，信義房屋桃一區協理詹智偉分析，許多人想到「大專院校設校」，直觀上都會認為學校周邊租購屋市場有望受到帶動，但也有人會擔憂少子化問題，使相關市場受到衝擊。
但以桃園來看，學校密度高、又有許多學校打算設點，最關鍵原因在於航空城建設發展及原本既有的產業鏈愈趨成熟，因此，無論短、中期學校周邊租購屋市場如何發展，長期來說，對整體房市而言都是利多。
詹智偉進一步說明，國家級公共建設如航空城，首先會為區域房市帶來熱絡話題，其次，無論是設置學校分部、醫院（醫療園區）、研究中心等，教職及行政人員勢必有長期居住需求，最後，產官學合作將能帶動全面發展，這會為桃園帶來更長遠的發展優勢。
因此，能夠東西向貫穿桃園、聯絡國道一號與三號的國道二號沿線，屬於桃園人的內部重要都市橫向移動要道，預期將會是接下來可望受到關注的通勤區段，例如青埔、南崁（蘆竹）、藝文特區，甚至是八德、大溪等區域，端看購屋者對居住環境的愛好、預算等選擇，將吸引更多外地客移居桃園生根。