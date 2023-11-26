最狂偶像劇《下一站，幸福》！花拓也奪金馬影帝 最佳男配竟是他
第60屆金馬獎頒獎典禮昨（25）日圓滿結束，今年影帝死亡之組由男星吳慷仁勝出，奪下第60屆金馬獎最佳男主角獎，而第60屆金馬獎最佳男配角獎則由老牌演員陳慕義以電影《老狐狸》獲得，兩人2009年曾同台演出高收視偶像劇《下一站，幸福》，前者飾演癡情的青梅竹馬，後者則飾演猥褻的繼父，當時皆因超強演技受到關注，如今同時獲得金馬獎肯定，讓當年的觀眾也相當感動。
記者賴禹妡／綜合報導
吳慷仁昨日以電影《富都青年》奪下第60屆金馬獎最佳男主角獎，回顧他的演藝生涯，吳慷仁2007年憑藉電影《沿海岸線徵友》出道，並在2009年就靠《下一站，幸福》花拓也一角倍受矚目。吳慷仁在劇中飾演深情愛著女主角梁慕橙的青梅竹馬，在一旁默默守護多年，演出許多賺人熱淚的經典畫面，獲得許多觀眾讚賞。
吳慷仁不只演技受到肯定，對於工作的敬業態度更是讓人不得不服，他曾為台劇《斯卡羅》減重11公斤，隔年又為電影《我沒有談的那場戀愛》增重20公斤，全心全意投入最愛的演藝工作。
吳慷仁的付出也有所回報，他2015年曾以台劇《麻醉風暴》獲得第50屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎，2016年再憑《一把青》獲得第51屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，並於2017年以電影《白蟻：慾望謎網》獲得第19屆台北電影節最佳男主角，這次再奪下第60屆金馬獎最佳男主角獎，儼然已經成為眾人心目中台灣中生代最強影帝。
巧合的是，昨日以《老狐狸》奪下第60屆金馬獎最佳男配角獎的老牌演員陳慕義，也在《下一站，幸福》中是重要角色。陳慕義在《下一站，幸福》中飾演梁慕橙的猥褻繼父周進財，經常對梁慕橙毛手毛腳，甚至還曾性侵未遂，種種可惡行徑讓觀眾氣得牙癢癢，也證實陳慕義的演技實力驚人。
事實上，陳慕義早在2004年就以電影《黑狗來了》中小人物角色入圍第40屆金馬獎最佳男配角獎，2006年則以公視《權力過程》入圍第48屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎，這次終於奪得第60屆金馬獎最佳男配角獎，成為貨真價實的金馬男配影帝。
不過，《下一站，幸福》導演陳慧翎卻在今年11月1日，因子宮頸癌於醫院病逝，無法親眼見證劇中2位出色演員奪獎。吳慷仁拿下金馬獎影帝，在得獎致詞時特別感謝陳慧翎的知遇之恩，也透露陳慧翎癌末時，自己守在病榻前陪伴，鼓勵她「要不要再撐一下，我拿獎妳會相信嗎？」師徒相處之情令人感動。