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遭禁止離美！幣安趙長鵬向法官求情看望家人　重申不會逃亡

▲全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬在美國坦承違反洗錢相關規定。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬在美國坦承違反洗錢相關規定。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

幣安（Binance）與其創辦人趙長鵬（CZ）在本月承認違反一系列與洗錢、違反國際金融制裁的相關指控後，美國檢察官以趙長鵬可能逃亡、有嚴重的逃逸風險為由，要求法官重審允許其返回阿拉伯聯合大公國的決定，趙長鵬律師則敦促美國法官駁回該請求，稱趙長鵬只是想照顧家人，並沒有潛逃風險。

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擁有阿拉伯聯合大公國、加拿大雙重國籍的趙長鵬在美國坦承違反洗錢相關規定後，以1.75億美元保釋，並同意辭去幣安執行長一職與支付5000萬美元的罰款，同時可能面臨最高18個月的刑期。與此同時，美國司法部要求地區法官 Richard A. Jones 重新審視允許趙長鵬在判刑前回到阿拉伯聯合大公國家的決定，要求將其留在美國。

原先美國法官布萊恩（Brian Tsuchida）在趙長鵬認罪態度良好、逃跑串供可能性低等條件下，允許趙長鵬在等待判決期間，可以出境往返阿拉伯聯合大公國的家，同時在以1.75億美元保釋的條件一部分中，要求他在2024年2月23日，也就是預定的判決日期前兩週返回美國。

根據《CBS》報導，趙長鵬代表律師近期表示希望美國法官不要推翻這項保釋條件，他稱趙長鵬以同意多起保釋條件、自願前往美國接受判決等行為證明沒有潛逃風險，希望法官允許趙長鵬返回阿拉伯聯合大公國，照顧他的伴侶和孩子，並為判刑作好準備，法官將在下周一做出裁決。

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