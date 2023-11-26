遭禁止離美！幣安趙長鵬向法官求情看望家人 重申不會逃亡
幣安（Binance）與其創辦人趙長鵬（CZ）在本月承認違反一系列與洗錢、違反國際金融制裁的相關指控後，美國檢察官以趙長鵬可能逃亡、有嚴重的逃逸風險為由，要求法官重審允許其返回阿拉伯聯合大公國的決定，趙長鵬律師則敦促美國法官駁回該請求，稱趙長鵬只是想照顧家人，並沒有潛逃風險。
國際中心楊智傑／綜合報導
擁有阿拉伯聯合大公國、加拿大雙重國籍的趙長鵬在美國坦承違反洗錢相關規定後，以1.75億美元保釋，並同意辭去幣安執行長一職與支付5000萬美元的罰款，同時可能面臨最高18個月的刑期。與此同時，美國司法部要求地區法官 Richard A. Jones 重新審視允許趙長鵬在判刑前回到阿拉伯聯合大公國家的決定，要求將其留在美國。
原先美國法官布萊恩（Brian Tsuchida）在趙長鵬認罪態度良好、逃跑串供可能性低等條件下，允許趙長鵬在等待判決期間，可以出境往返阿拉伯聯合大公國的家，同時在以1.75億美元保釋的條件一部分中，要求他在2024年2月23日，也就是預定的判決日期前兩週返回美國。
根據《CBS》報導，趙長鵬代表律師近期表示希望美國法官不要推翻這項保釋條件，他稱趙長鵬以同意多起保釋條件、自願前往美國接受判決等行為證明沒有潛逃風險，希望法官允許趙長鵬返回阿拉伯聯合大公國，照顧他的伴侶和孩子，並為判刑作好準備，法官將在下周一做出裁決。