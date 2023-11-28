房市／致力永續獲肯定　信義房屋2門市獲ESG概念店認證

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信義房屋成大店邀請推廣食魚教育、販售小漁品牌水產的地方創新團隊「股份漁鄉」，共同舉辦永續海鮮講座，成大店店長楊雅芬表示，台南的地理位置以海為業，再加上七股地區也有許多養殖業，因此永續門市在選擇環境議題時，則著重對認識海洋、友善養殖環境等議題，而附近住戶、成交客戶多是年輕家長，對於這類的永續議題都很認同，帶著孩子一同學習、寓教於樂。
令楊雅芬最感動的是，許多客戶自她在別家分店時就很認同信義房屋社區一家計畫深耕在地的永續理念，無論她在何處，若是舉辦類似活動都會積極參與，協助在臉書上宣傳、號召親朋好友參與，並有感地說「這是在做對環境社會有益的事情，一定要大力支持！」
而不僅影響客戶，永續理念也影響同仁日常，楊雅芬表示，只要新人剛報到，她就會送同仁一副環保筷，鼓勵同仁每天吃飯都能環保，從小細節開始培養永續意識，因此店裡舉辦相關永續活動，同仁大多也能樂在其中，並跟更多客戶推廣。
而信義房屋海安文元店則是有感於都市孩子習慣被手機、電腦等3C產品制約，店長蔡駿廷舉辦生態觀察體驗營，讓孩童喜愛接觸大自然，也藉由放下3C的互動過程中，重拾人與人的信任。
不僅如此，蔡駿廷更進一步舉辦科學實驗相關活動，很受社區住戶好評，今年已舉辦15場社區服務活動，不僅為分店注入活力，更讓分店如同社區客廳，讓附近住戶易於親近，人人都能實踐永續好生活；信義房屋表示，發展永續門市，希望以人為本，實踐企業社會責任，從信義人到信義公司到信義社會，從房仲本業出發，每一名房仲成為「社區美好生活的促進者」，與社區建立良好的連結。