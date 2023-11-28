不買車位總價少225萬！買房妹驚「租38年才回本」　眾一面倒秒選

房市／信義公益基金會助高齡人生續航　再攀高峰

▲樂齡長者教導民眾利用回收衣布料手作縫製紅包袋，發揮人生續航力。（圖／資料照片）
▲樂齡長者教導民眾利用回收衣布料手作縫製紅包袋，發揮人生續航力。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

信義公益基金會從2016年開始推動「共好計畫」倡議活躍老化，並從2021年起設置「銀福獎」以激勵65歲以上長者親自提案並投身實踐。今年這一股65+銀實力來勢洶洶，參與「共好行動徵選」的149個提案單位中就有25位具備角逐銀福獎資格。上月底獲獎名單揭曉，除了7個團體外，其餘8名個人提案獲獎全數由65歲以上長者囊括，包括現年75歲、嘉義大林慈濟醫院失智症中心主任，人稱「曹爸」的曹汶龍醫師拿下了今年度的首獎，證明活到老用到老的「人生續航力」不僅無止盡，甚至能再次攀上高峰。

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信義公益基金會董事長林信和表示，台灣人比全球人口平均多活8.1年，然而人們已不再羨慕長壽，轉而更看重生命的品質。而其中的秘訣在於人人發揮創意，就能以自己選擇的方式為生活注入滿滿的活力，持續創造人生的價值。以今年15項獲獎計畫為例，長輩們將在未來一年以書寫、園藝、創作、遊戲、藝術、母語傳承、攀樹運動、國際交流、生死學、拍攝3D影片、跨世代共創…各種包羅萬象的方式，讓人生續航到長命百歲。

「共好計畫」邁入第八年，與全台各地的夥伴攜手打造樂齡友善的社區，已經支持近80個高齡計畫、280多個社區活躍老化，還有許多長輩因為參與共好掌握到人生續航的秘訣。過去一年，從宜蘭、台北、新北、新竹、苗栗、台中到高雄共14個單位已完成他們的「共好行動」，25日在華山文創園區舉辦《人生續航力：共好計畫2023頒獎典禮暨2022成果展》，以闖關互動體驗、爺奶帶你做手作課程、下午茶講座、人生主場秀展現成果。當天活動由四度參加「青銀嘻哈街舞大賽」的「Be Young愛舞」團隊揭開序幕，再由來自苗栗與屏東的長輩接續登場，分別表演「念棚頭」說唱藝術與「埔之內」歌舞劇，PK客家文化經典。

除了有12項互動體驗與5項手作課程外，今年也首次規劃「熟齡讀書會」、「照顧設計師」、「安養信託」三大主題的實用講座，由熟齡導讀員分享如何超前佈署自己的晚年，「All-In-One」照顧設計師分享新興的照顧職涯與工作旅行經驗，以及由兆豐銀行信託團隊介紹安養信託方案，與民眾宣導超高齡社會需重視的失智失能風險，及如何運用安養信託來保護資產也保障退休老年生活。長期關心長者聽力的華科慈善基金會，也在現場由聽力師傳授最簡易的聽力檢測技巧，並為有聽力困擾的民眾提供專業諮詢。
 

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