房市／信義公益基金會助高齡人生續航　再攀高峰

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「共好計畫」邁入第八年，與全台各地的夥伴攜手打造樂齡友善的社區，已經支持近80個高齡計畫、280多個社區活躍老化，還有許多長輩因為參與共好掌握到人生續航的秘訣。過去一年，從宜蘭、台北、新北、新竹、苗栗、台中到高雄共14個單位已完成他們的「共好行動」，25日在華山文創園區舉辦《人生續航力：共好計畫2023頒獎典禮暨2022成果展》，以闖關互動體驗、爺奶帶你做手作課程、下午茶講座、人生主場秀展現成果。當天活動由四度參加「青銀嘻哈街舞大賽」的「Be Young愛舞」團隊揭開序幕，再由來自苗栗與屏東的長輩接續登場，分別表演「念棚頭」說唱藝術與「埔之內」歌舞劇，PK客家文化經典。
除了有12項互動體驗與5項手作課程外，今年也首次規劃「熟齡讀書會」、「照顧設計師」、「安養信託」三大主題的實用講座，由熟齡導讀員分享如何超前佈署自己的晚年，「All-In-One」照顧設計師分享新興的照顧職涯與工作旅行經驗，以及由兆豐銀行信託團隊介紹安養信託方案，與民眾宣導超高齡社會需重視的失智失能風險，及如何運用安養信託來保護資產也保障退休老年生活。長期關心長者聽力的華科慈善基金會，也在現場由聽力師傳授最簡易的聽力檢測技巧，並為有聽力困擾的民眾提供專業諮詢。