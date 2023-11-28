洪詩斥資百萬「東區鹽酥雞」確定收攤！本人不捨吐原因：人手不足
藝人洪詩在2021年創立鹽酥雞品牌「原火乍初」在林森北路風光開幕，成績十分亮眼，怎料，第二間分店在東區開了短短1年就收攤，還被人發現在臉書上貼出「店面頂讓」的消息。對此，洪詩也在IG上忍痛證實，「真的是都徵不到員工！」面臨人手嚴重不足才會收攤。
記者詹鎰睿／綜合報導
據了解，繼2021年在林森北路的成功後，洪詩隔年9月選在東區並砸下百萬展店，月營收也一度達到百萬，生意非常好，還成功挺過疫情。怎料，卻碰上人手不足的窘境，還被迫休息好幾天，即便開出月薪4萬的條件，仍無法解決缺人問題，上個月更公告僅營業8天，這個月也只營業6天，狀況十分嚴重。
直到25日，友人才透過臉書社團「台北市，新北市，店面頂讓，店面出租」貼出頂讓的消息，至於原因也清楚明瞭，「此為分店，另有總店，實在人手不足，忍痛頂讓尋找有緣人」，原PO更在底下強調，「此分店營運1年了，生意一直很穩定，外送平台量也非常強，裝潢也很美，但跟大家面臨到缺人手的問題一樣，總店人力亦吃緊無法支援，所以真的只能忍痛頂讓此分店。」
對此，洪詩透過經紀人證實此事，就如洪詩在IG限時動態上的回覆，「我自己非常愛忠孝店的氛圍，而且生意、客源也一直很好很穩定，可是真的是都徵不到員工，人力嚴重不足，如果有夥伴們願意加入我們內外場、正職、pt 都歡迎或是有老闆想創業，也歡迎來看看我們這間用心裝潢的店面這店租在東區這個位子真的很讚！」並透露總店也在徵人中。
另外，嚴重缺工的問題，也大大影響經營副業的藝人朋友，包含陶晶瑩的「辣杯杯」，即便生意很好，陶晶瑩願意加薪，但就是找不到人，被迫撤出百貨美食街，另外還有徐乃麟幫老婆開的麵包店，同樣因為缺工問題正在苦惱中。
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