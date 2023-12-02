12月強片／田中千繪、范逸臣《BIG》生帥兒！梅拉回歸《水行俠2》

我是廣告 請繼續往下閱讀
田中千繪、范逸臣繼拍攝魏德聖電影《海角七號》後，睽違15年再度以CP組合登場，主演魏德聖導演感人新作《BIG》，劇情描述：在一個病房內，集結來自不同社會階層、不同面向的6個家庭，從彼此衝突到最後相互支持的故事。電影將打破眾人對於兒童癌症病房的想像，劇情有歡笑、有淚水，帶給觀眾富有生命力的感動，重新想起存在的美好，是老少咸宜的溫馨電影。
吳慷仁扮瘖啞人士！體現《富都青年》悲慘人生 12月1日上映
李心潔監製、王禮霖執導、新科金馬影帝吳慷仁與陳澤耀主演的《富都青年》，講述一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國移工的富都巴剎社會底層中，苟延殘喘的生存長大。吳慷仁飾演的瘖啞人士，甘於接受命運的安排，陳澤耀則演出不願向現實低頭的弟弟，兩人在尋找原生父母和出生證明的過程中，意外捲入一場命案，而陷入水深火熱的命運捉弄。
超人氣男星「甜茶」來了！提摩西夏勒梅扮《旺卡》眾所期待 12月6日上映
保羅·金執導的《旺卡》是1971年《歡樂糖果屋》的前傳，電影改編自羅德達爾的1964年名著《巧克力冒險工廠》，找來人氣男星「甜茶」提摩西夏勒梅主演「威利·旺卡」，打造全新音樂劇類型的電影，將探索威利·旺卡成立巧克力冒險工廠之前的旅程。最新預告中，「英國男神」休葛蘭化身搞笑擔當「綠髮小矮人」，與威利·旺卡展現逗趣互動。
揭過動兒家庭無奈！林品彤演《小曉》奪金馬影后 12月8日上映
靳家驊執導，12歲金馬影后林品彤、陳意涵、劉俊謙主演的《小曉》，年僅12歲的林品彤「超齡表現」拿下金馬影后，本片描述患有過動症的小曉（林品彤 飾）在學校被同學霸凌孤立，媽媽薇芳（陳意涵 飾）也視她為麻煩，在國外長期工作的爸爸更像既熟悉又遙遠的陌生人，唯有班導保羅（劉俊謙 飾）彷彿能理解並舒緩她的情緒。一次颱風天下課，小曉目睹媽媽與班導的祕密，困惑的她不僅必須強迫自己適應這個複雜的情感關係，也逐漸發現原來她與媽媽都有各自對生活說不出的無奈。
梅拉回來了！安柏赫德續演《水行俠2》戲分多寡成焦點 12月20日上映
溫子仁執導《水行俠 失落王國》，集結傑森·摩莫亞、派翠克·威爾森、安柏·赫德等人主演，劇情描述為了對抗黑蝠鱝（葉海亞·阿巴杜-馬汀二世 飾），水行俠（傑森摩莫亞 飾）必須向前亞特蘭提斯之王被囚禁的弟弟歐姆（派翠克·威爾森 飾）求助，兩人成為意想不到的盟友，兄弟倆必須克服己見、保衛王國，拯救水行俠的家人和全世界免於毀滅。強尼戴普前妻安柏赫德續演「梅拉」，如今是亞特蘭提斯王后和王位繼承人的母親。
劉德華、梁朝偉世紀合體尬戲！《金手指》再掀港片黃金年代 12月30日上映
睽違20年，香港經典警匪片《無間道》原班人馬再度集結，港片《金手指》由莊文強擔任編劇與導演、黃斌監製，找來梁朝偉、劉德華兩大影帝同台飆戲，劇情改編自1980年代大型貪污、詐騙的「佳寧集團案」，上市公司嘉文集團幾年間從崛起到清盤，市值蒸發超過100億，幕後老闆程一言（梁朝偉 飾）從股民偶像變成過街老鼠。廉政公署全力動員，經過15年的搜證和跨境調查，相關訴訟費超過2億，此案並波及香港上流社會以及數宗兇殺案，揭開黃金時代的黑面紗。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁