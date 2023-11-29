房市／賣方免負瑕疵擔保責任？安新建經：注意特約條款

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安新建經法務經理謝宗興說明，按民法第366條：「以特約免除或限制出賣人關於權利或物之瑕疵擔保義務者，如出賣人故意不告知其瑕疵，其特約為無效。」因此合約中已特別約定免除賣方瑕疵擔保責任，且買方未在訂約前發現屋況瑕疵，日後發現該房屋為凶宅或輻射劑量…等問題，就必須舉證該瑕疵是賣方故意不告知，賣方才須負責，但在實務上要舉證賣方為「故意不告知」難度很高。
謝宗興提醒，在簽署房屋買賣合約時，雙方應仔細審視條款，確保其合理性和公平性，若真要約定免除賣方瑕疵擔保責任時，建議特約約定為：「賣方不負瑕疵擔保責任；惟有非自然身故及輻射之瑕疵不在此限。」以保無法用肉眼就能辨識的瑕疵於條款中審慎約定清楚，雙方可以更好地理解買賣房屋特約中的瑕疵擔保責任，達成合理的協議，確保雙方的權益得到保障。
民眾若於合約中遇特約載明不負瑕疵擔保責任條文，安新建經建議，可採取雙方重新協商修訂條款，若無法達成協議再進一步尋求法律建議。此外，買方可在交易前進行房屋檢驗和評估，減少未來可能出現的瑕疵問題。
同時，建議雙方購屋過程委託第三方中立機構負責託管買賣價金，承作履約保證，待購屋流程完成、交屋沒問題再將價金交給賣方，以保障交易過程的安全、確保雙方權益。
若合約簽訂後發生爭議，並且以上幾點也都無法讓雙方達成共識，除透過法院訴訟外，亦可考慮採取有機會較快速解決爭端的仲裁或調解，由獨立的仲裁員或調解專業人士協助雙方達成協議。
安新建經也提醒，無論採用哪種方式解決特約中不負瑕疵擔保責任的約定，雙方需保持開放的溝通進而達成共識，方能讓交易安全且順利進行。