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大尺度Coser展崩壞！遭瘋傳「7500元有神秘服務」　官方緊急回應

▲松山文創園區經常舉辦各式各樣的展覽，日前舉辦的CU角色扮演宇宙被爆有「秘密服務」，引起討論。（圖/Google評論）
▲松山文創園區經常舉辦各式各樣的展覽，日前舉辦的CU角色扮演宇宙被爆有「秘密服務」，引起討論。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

第一屆角色扮演展Cosplay Universe（CU 角色扮演宇宙）日前一連三天在台北松山文創園區登場，活動也順利落幕。不過，在活動結束之後，卻被爆料展場中出現「7500元的神秘服務」，疑似現場出現不該有的「半套交易」，引起粉絲一片討論。對此，主辦單位也發出聲明表示「內部會徹查所有事項以及發生人，對於違規之人，CU將列黑名單禁止參展」。

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CU角色扮演宇宙展演活動，將全宇宙最香的參展者匯聚在其中，從專業的Cosplayer到寫真模特兒，海內外有數十位Coser扮演不同角色一同參與，以原創、二創角色扮演吸引粉絲眼球，一連三天都吸引大批粉絲前往朝聖。

▲CP角色扮演宇宙展日前在松山文創區落幕，但卻被爆料有攤位設置「7500元神秘服務」，引起網路熱議。（是役圖非當事人/Unsplash）
▲CP角色扮演宇宙展日前在松山文創區落幕，但卻被爆料有攤位設置「7500元神秘服務」，引起網路熱議。（是役圖非當事人/Unsplash）
由於在活動當中肯定會有一些「粉絲福利」的部分，只要消費的話就能得到拍照、抱抱等互動模式，在這種相對大尺度的展場見怪不怪，也是粉絲利用小錢支持偶像的方式，只為更近距離接觸。不過在活動結束之後，就有網友出面爆料，表示當時CU有攤位在價目表寫下「7500元5分鐘神秘服務」，還讓該網友直呼「沒去真的好虧」。

對此，CU主辦單位也發出聲明表示「近日有部分人士在網路上宣傳、分享CU展上未經證實的事項，在與律師討論過及這幾日的採證後，我們內部會同時釐清所有事項及徹查發生人，對於違規之人，CU將列黑名單禁止參展，以及對該攤位報名人進行法律追訴，待清查結束後，CU將另行公告，謝謝大家」。

▲CU角色扮演宇宙主辦單位發出聲明，表示會徹查相關事項以及發生人，對於違規之人，CU將列入黑名單。（圖/角色扮演宇宙臉書）
▲CU角色扮演宇宙主辦單位發出聲明，表示會徹查相關事項以及發生人，對於違規之人，CU將列入黑名單。（圖/角色扮演宇宙臉書）
 

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