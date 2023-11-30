Gogoro爆發「電池瘟疫」！開賣8年撐不住超慘　車主集體出手了

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沒想到11月中下旬開始，開始出現「斷電危機」，不少人換完電池騎乘在路上電量會突然歸零，或者有不能發動的情況出現，不少Gogoro車主出面回應「.....最近到底發生什麼事了，這是一場電池瘟疫嗎」、「從一代支持到現在，從來沒遇過電池這種情況啊，每天看這些斷電文章真慘」、「很喜歡Gogoro騎乘的感覺，希望官方能趕快處理這場斷電風波」。
除了貼文之外，也有車主自動發起「回報斷電」的表單，因為Gogoro有內部員工也在社團內，希望透過車主填寫表單之後，能夠讓官方知悉電池問題的嚴重性。從目前車主公布的回報斷電表單中，全台灣的Gogoro車主都有受到影響，希望透過這樣回報的方式，促使Gogoro加快電池品質的穩定度。
事實上，Gogoro官方對於最近的斷電、電池老舊問題已經有開始動作，不僅成立專案小組調查處理當中，也有員工即時在社團內回文、私訊車主協助排除車體疑難雜症，對於有問題的充電站如果有明確地址，也會直接聯繫工程師立刻到場維修處理，Gogoro表示「非常注重車主的騎乘體驗以及安全，將會第一時間處理，全力協助車主排除障礙」。
而根據車主們目前回報斷電表單當中，有人在發生斷電時，大多數採取兩種方式可以恢復發車，以下提供給Gogoro車主遇到路邊斷電時參考，如果仍然無法發動，請撥打官方客服專線「0800-365-996」，客服中心將會派車進行道路救援。
🟡先將電池提起之後重新放回，或者是將2顆電池交換位置（多試幾次），部分車主成功排除斷電的方法。
🟡而如果是正巧就在充電站無法發動，或是距離充電站較進位置，建議直接手提電池到充電站換一組新電池，這是最多車主獲得解決斷電的方式。