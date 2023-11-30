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Gogoro爆發「電池瘟疫」！開賣8年撐不住超慘　車主集體出手了

▲開賣至今邁入第8個年頭，Gogoro面臨前所未有的「斷電危機」，被車主形容這是一場「電池瘟疫」。(圖／Gogoro提供)
▲開賣至今邁入第8個年頭，Gogoro面臨前所未有的「斷電危機」，被車主形容這是一場「電池瘟疫」。(圖／Gogoro提供)

記者張嘉哲/綜合報導

Gogoro在2015年發行首台電動機車之後，在台灣吹起一股電車風潮，也搶下先機，目前在電動機車市場市佔率創下7成5的佳績，路上可以看見不少Gogoro的身影。但是開賣至今邁入第8個年頭，Gogoro面臨前所未有的「斷電危機」，被車主形容這是一場「電池瘟疫」，為了讓官方重視電池老舊的問題，全台車主集結給官方最大壓力，甚至開始統計斷電次數、使用電池代數等等，引發關注。

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最近臉書社團「Gogoro Club Taiwan」從11月初開始，就有不少Gogoro車主開始反應電池老舊的問題，一開始原本只是抱怨第一代的電池蓄電量不足，導致換到的電池經常只有半電、預估里程數不足，本來三天換一次電池，變成天天換。

▲近日大批車主遇到Gogoro電池老舊問題，經常電池電量都還沒消耗完，突然呈現歸零的狀態。（圖/Gogoro Ciub Taiwan）
▲近日大批車主遇到Gogoro電池老舊問題，經常電池電量都還沒消耗完，突然呈現歸零的狀態，甚至使車體斷電。（圖/Gogoro Ciub Taiwan）
沒想到11月中下旬開始，開始出現「斷電危機」，不少人換完電池騎乘在路上電量會突然歸零，或者有不能發動的情況出現，不少Gogoro車主出面回應「.....最近到底發生什麼事了，這是一場電池瘟疫嗎」、「從一代支持到現在，從來沒遇過電池這種情況啊，每天看這些斷電文章真慘」、「很喜歡Gogoro騎乘的感覺，希望官方能趕快處理這場斷電風波」。

除了貼文之外，也有車主自動發起「回報斷電」的表單因為Gogoro有內部員工也在社團內，希望透過車主填寫表單之後，能夠讓官方知悉電池問題的嚴重性。從目前車主公布的回報斷電表單中，全台灣的Gogoro車主都有受到影響，希望透過這樣回報的方式，促使Gogoro加快電池品質的穩定度。

▲Gogoro車主最信受到電池瘟疫之苦，自發性發起斷電回報表單，希望官方儘速解決相關問題。（圖/Gogoro斷電回報表單）
▲Gogoro車主最信受到電池瘟疫之苦，自發性發起斷電回報表單，希望官方儘速解決相關問題。（圖/Gogoro斷電回報表單）
事實上，Gogoro官方對於最近的斷電、電池老舊問題已經有開始動作，不僅成立專案小組調查處理當中，也有員工即時在社團內回文、私訊車主協助排除車體疑難雜症，對於有問題的充電站如果有明確地址，也會直接聯繫工程師立刻到場維修處理，Gogoro表示「非常注重車主的騎乘體驗以及安全，將會第一時間處理，全力協助車主排除障礙」。

而根據車主們目前回報斷電表單當中，有人在發生斷電時，大多數採取兩種方式可以恢復發車，以下提供給Gogoro車主遇到路邊斷電時參考，如果仍然無法發動，請撥打官方客服專線「0800-365-996」，客服中心將會派車進行道路救援。

▲網友分享自己騎Gogoro遇到電池更換的問題，因為電池代數不同導致機車無法發動。（示意圖/Gogoro提供）
▲最近不少Gogoro車主都遇到電池問題，輕則電池老舊續電力不足，嚴重則有路邊斷電的情況。（示意圖/Gogoro提供）
🟡先將電池提起之後重新放回，或者是將2顆電池交換位置（多試幾次），部分車主成功排除斷電的方法。

🟡而如果是正巧就在充電站無法發動，或是距離充電站較進位置，建議直接手提電池到充電站換一組新電池，這是最多車主獲得解決斷電的方式。

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