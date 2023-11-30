2023超商美食TOP10出爐！「這口味飯糰」奪冠軍 最成功聯名是它
2023年全家鮮食熱銷榜單出爐，會在銷售排行前50的鮮食印上「全家全明星」標示，其中，熱銷前10由鮪魚飯糰奪冠，其中最成功聯名為「鼎泰豐系列」，香辣醬香腸蛋炒飯奪得鮮食全品項銷量第五、品牌聯名熱銷第一。全家即起至25日前，購買全家全明星鮮食品項，滿4點贈送10元購物金。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家表示，今年鮮食創下逾50億元業績，熱銷前50名的全明星榜單中，其中飯糰、手卷、堡類與沙拉類型的「便利輕食」商品數高達3成；品牌聯名商品數約占3成，包括鼎泰豐、鮮乳坊、劉里長雞肉飯、開丼等知名品牌，讓消費者免排隊就能在「全家」品嚐排隊美食。
「全家全明星」鮮食風雲榜熱銷前10名：
1、鮪魚飯糰（輕食熱銷 TOP 1）
2、大滿足麻醬涼麵
3、健身G肉餐盒（健康趨勢熱銷 TOP 1）
4、雞肉飯飯糰
5、香辣醬香腸蛋炒飯（鼎泰豐聯名，品牌聯名熱銷 TOP 1）
6、金咖哩甘口咖哩飯
7、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯
8、烤蛋白餐盒
9、金咖哩濃辛咖哩飯
10、奶油培根義大利麵
全家即起至12月26日推出「全明星集章趣」活動，凡於購買「全家全明星」商品任1款，即可獲得1個章，集滿指定章數即可兌換「全家」購物金（滿4章兌換10元購物金、滿8章兌換25元購物金，限購買「全家全明星」鮮食品項折抵使用）。
此外，2023迴轉壽司最夯排行也出爐了，《Social Lab社群實驗室》追蹤迴轉壽司店網路聲量，2023年討論熱度最高的排名為藏壽司，其次是壽司郎，季軍為爭鮮。對比2022年人氣排名為爭鮮、壽司郎、藏壽司，出現「第一名與第三名」排名互換現象，熱度最高的冠軍寶座由藏壽司從第三名逆襲！