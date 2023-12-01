台灣最強老街不是九份！新王者「610萬人朝聖」　遊客逛過回不去

《魷魚遊戲》真人賽剩3人了！新遊戲觀眾反胃　她搶456萬不擇手段

▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》已經播出9集，最後3人進入第10集的決賽，劇情進入高潮階段。（圖/YT@Netflix）
▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》已經播出9集，最後3人進入第10集的決賽，劇情進入高潮階段。（圖/YT@Netflix）

記者張嘉哲/綜合報導

《魷魚遊戲》第二季何時開播還沒有下文，只好先看看《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）來過過乾癮！繼日前先Netflix上架播出5集之後，獲得全球觀眾關注，29日再度上架4集，比賽進度也已經進入最後高潮，決賽人選「3人已經出爐」，其中出現了影集版中沒出現過的遊戲，參賽者互相勾心鬥角讓觀眾表示看到反胃，為了爭奪456萬美元不擇手段！

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次《魷魚遊戲：真人挑戰賽》主打還原影集的概念，一共邀請了456名參賽者參與競爭，參賽者必須通過各個關卡之後，最終獲勝者可以獲得總值456萬美元的獎金，獎金非常高，而每淘汰一位參賽者，便會增加1萬美元獎金，跟劇集情節一樣，不少人在節目當中受訪時，都會介紹自己來歷，以及為何需要這筆龐大的獎金。

▲《魷魚遊戲》劇迷期待已久的《魷魚遊戲：真人挑戰賽》即將上線。（圖／Netflix提供）
▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》29日再度上架4集，比賽進度也已經進入最後高潮。（圖／Netflix提供）
------------------------以下有雷，請斟酌觀看--------------------------

在最新播出的4集當中，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》比賽已經到了最後的環節，其中在玻璃橋之後，一共有12人成功通過，接著就出現了兩個新的遊戲，一個是「擲骰子」的遊戲，每個人要輪流擲骰子，然而輪到自己時可以任意提名12人其中一人當作淘汰對象，當骰子擲到6時，該人就會遭到淘汰，直到淘汰3人為止。

最後總共有9人成功晉級，然而第二個新遊戲也是在影集版當中沒有的，剩餘的9個人將圍圈坐在椅子上面，並且蒙住雙眼，遊戲工作人員會在每回合抽出一個參賽者號碼，該參賽者拿掉矇住雙眼的布條之後，將一個禮物盒放在「自己想要淘汰的人」桌上，隨後回到位置上蒙上眼睛，等待工作人員指示後全員拿下頭巾，收到禮物盒的人要猜測是誰送自己禮物盒，如果猜對送禮者，送禮者淘汰；猜錯則反之。

遊戲開始第一回合，由287號的「麥」進行放置禮物盒，結果令人出乎意料的是，麥竟然為了晉級放在好朋友418號「羅蘭」的桌上，原因是「如果放在跟自己有嫌隙的278號艾蜜莉的桌上會太明顯，但如果放在我親愛的朋友羅蘭桌上，沒人會想到是我放的」最後果然策略奏效，羅蘭最後也遭到淘汰，但這一幕也讓麥備受觀眾批評「看到麥放在羅蘭桌上時整個反胃，人性超可怕的，為了搶獎金不擇手段」。

▲《魷魚遊戲》真人討戰賽當中，287號選手「麥」成功晉級最後決賽，不過過程讓觀眾不太認同。（圖/Netflix）
▲《魷魚遊戲》真人討戰賽當中，287號選手「麥」成功晉級最後決賽，不過過程讓觀眾不太認同。（圖/Netflix）
後來遊戲繼續進行，精彩的一幕是429號參賽者把禮物盒放在「麥」的桌上，結果麥因為現實生活工作是裁判官，善於觀察人的表情變化，成功抓到429號參賽者將其淘汰。隨後451號的菲爾雖然被連續放兩個禮物盒，但是都猜出是哪個參賽者放的，接連淘汰59號的蘿絲以及278號的艾蜜莉，相當厲害。

最終決賽人選出爐，分別是287號的「麥」、451號的「菲爾」以及16號的「山姆」，然而值得一提的是，當三人回到房間後討論誰第一輪放在羅蘭的桌上時，麥卻說謊表示自己第一輪是放在「亞曼達」的桌上，這讓觀眾更加傻眼直呼「天阿！麥竟然說謊了」表示羅蘭看到播出後不知道該有多氣。

目前《魷魚遊戲：真人挑戰賽》播出9集，只剩下1集還沒有上架，第10集即將播出結局決賽，不少觀眾都相當期待到底是誰會拿下冠軍456萬元獎金，還沒追前面9集的觀眾趕快跟上熱潮吧！


《魷魚遊戲》真人賽太強！玻璃橋玩法被破解　生存機率大幅提升

《魷魚遊戲》真人賽太真實了！淘汰模式觀眾笑翻　選手擺爛全入鏡

《魷魚遊戲》真人賽超刺激！第二關椪糖改規則　8人無辜淘汰傻眼

《魷魚遊戲》真人賽剩3人了！新遊戲觀眾反胃　她搶456萬不擇手段

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞