《魷魚遊戲》真人賽剩3人了！新遊戲觀眾反胃　她搶456萬不擇手段

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------------------------以下有雷，請斟酌觀看--------------------------
在最新播出的4集當中，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》比賽已經到了最後的環節，其中在玻璃橋之後，一共有12人成功通過，接著就出現了兩個新的遊戲，一個是「擲骰子」的遊戲，每個人要輪流擲骰子，然而輪到自己時可以任意提名12人其中一人當作淘汰對象，當骰子擲到6時，該人就會遭到淘汰，直到淘汰3人為止。
最後總共有9人成功晉級，然而第二個新遊戲也是在影集版當中沒有的，剩餘的9個人將圍圈坐在椅子上面，並且蒙住雙眼，遊戲工作人員會在每回合抽出一個參賽者號碼，該參賽者拿掉矇住雙眼的布條之後，將一個禮物盒放在「自己想要淘汰的人」桌上，隨後回到位置上蒙上眼睛，等待工作人員指示後全員拿下頭巾，收到禮物盒的人要猜測是誰送自己禮物盒，如果猜對送禮者，送禮者淘汰；猜錯則反之。
遊戲開始第一回合，由287號的「麥」進行放置禮物盒，結果令人出乎意料的是，麥竟然為了晉級放在好朋友418號「羅蘭」的桌上，原因是「如果放在跟自己有嫌隙的278號艾蜜莉的桌上會太明顯，但如果放在我親愛的朋友羅蘭桌上，沒人會想到是我放的」最後果然策略奏效，羅蘭最後也遭到淘汰，但這一幕也讓麥備受觀眾批評「看到麥放在羅蘭桌上時整個反胃，人性超可怕的，為了搶獎金不擇手段」。
後來遊戲繼續進行，精彩的一幕是429號參賽者把禮物盒放在「麥」的桌上，結果麥因為現實生活工作是裁判官，善於觀察人的表情變化，成功抓到429號參賽者將其淘汰。隨後451號的菲爾雖然被連續放兩個禮物盒，但是都猜出是哪個參賽者放的，接連淘汰59號的蘿絲以及278號的艾蜜莉，相當厲害。
最終決賽人選出爐，分別是287號的「麥」、451號的「菲爾」以及16號的「山姆」，然而值得一提的是，當三人回到房間後討論誰第一輪放在羅蘭的桌上時，麥卻說謊表示自己第一輪是放在「亞曼達」的桌上，這讓觀眾更加傻眼直呼「天阿！麥竟然說謊了」表示羅蘭看到播出後不知道該有多氣。
目前《魷魚遊戲：真人挑戰賽》播出9集，只剩下1集還沒有上架，第10集即將播出結局決賽，不少觀眾都相當期待到底是誰會拿下冠軍456萬元獎金，還沒追前面9集的觀眾趕快跟上熱潮吧！