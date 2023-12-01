陳昭榮事業崩盤爆肥又高血壓 移居日本現身報平安「我回來了」
55歲陳昭榮卸下本土劇一哥的光環，去年宣布已於2019年結束24年婚姻，在今年2月告別經營好好的18年電商王國，就飛去日本且消失在大眾眼前。他在8月時在臉書分享近況照，昨晚（11/30）難得開直播和粉絲聊天，分享先前爆肥至80公斤、還有高血壓問題，後來到日本後遇到貴人，崇尚健康飲食搭配168，終於瘦回73公斤。
記者蔡依庭／綜合報導
陳昭榮直播時分享在日本花了40萬元架設裝備，信心喊話：「我回來了！」他坦言，有許多粉絲會問他何時回歸拍戲，他笑認結束公司「翰成數位」和電商「阿榮嚴選」後，是收到不少電影和戲劇邀約，心裡話是：「我已脫離那條不歸路，也經歷過巔峰，那位子不要佔據太久，很喜歡自己現在的樣子。」
陳昭榮在沉澱多時之後充滿幹勁，分享瘦身成功後的照片，自嘲頭髮愈掉愈少，打算60歲就要退休，所以至少還要再奮鬥5年。他說：「之前工作壓力非常大，暴飲暴食，去年10月到今年3月狀態都不好。」多年來雖沒有糖尿病，但一直都有高血壓問題，後來意識到這樣的身體狀況很危險，果然在日本醫院量血壓高達150以上，讓他忍不住懷疑：「日本醫院是故意嚇病人嗎？」
他表示在日本遇到貴人，就是他推廣新產品的社長。他先改掉早上吃麵包習慣，換吃2顆水煮蛋配地瓜、蘋果，採168間歇性斷食，配上健康飲品就瘦下來。但他現在不帶貨，不斷強調「不要跟我訂貨」，表示他是做B2B（Business to Business）企業對企業，上網直播只是推廣。
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