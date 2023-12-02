送25歲弟媳二手哺乳衣+束腹被退　收包裹炸毛轟：當媽要有媽的樣

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她本著替弟弟省錢的好意，在小孩出生後送弟媳「只用過幾次」的哺乳衣與束腹，卻被原封不動放回她房間，直到好心幫忙收包裹，才發現弟媳竟瞞著她買高價全新內衣與束腹褲，氣得傳訊息質問又被已讀不回，炸毛連打數通語音電話，被回「我在上班不想跟你吵，你弟會自己跟你說」。
原PO不願終了，勸她「當媽的人了不為我弟省錢，硬要買高級的束腹跟內衣，那種東西強調的機能性都是騙人的」，還批評年輕人深陷品牌迷思很無知。弟媳回說花的是自己的錢，她仍忿忿不平嗆「你的錢不是我弟的錢？」質疑弟熄沒家教，弟熄反批她擅自拆人包裹才是沒家教，最後在弟媳質疑她情緒控管有問題，單方面火爆收場。
自認受委屈的姊姊將事件經過PO網討公道，表示弟媳事後向弟弟哭說被欺負要回娘家，不解她做的一切都是為他們好，反批評弟媳個性自私、不聽她的意見，「我看他們婚姻也不會長久」。貼文引發熱議，不到3天已有超過9000則留言，只是多數人都認為原PO過度干涉。
因婚姻關係而必須和另一半的家人相處，若是同住一處，婆媳、姑嫂關係更是難解，常見大姑、小姑過度關心與介入，讓人倍感壓力。與公婆同住的藝人林依晨曾分享，公婆對她像親生女兒般疼愛，直言婆媳相處之道是「不卑躬屈膝才長久」。
至於姑嫂關係該如何維持？專家建議媳婦別抱持「嫁進去就是一家人」的期待，若是同住就把大姑小姑當室友，適度距離彼此都舒服，交談時也盡量保持中立。同時，專家也提醒大姑小姑要多點包容與同理心，拿捏好界線，別過度介入夫妻的家務事。