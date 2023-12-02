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網紅營養師Ricky反擊！PO照控未婚妻劈腿　要求「開放式性關係」

▲網紅營養師Ricky去年和未婚妻白白求婚。（圖／翻攝IG／chang_ricky_life）
▲網紅營養師Ricky去年和未婚妻白白求婚。（圖／翻攝IG／chang_ricky_life）

記者徐銘穗/綜合報導

健身網紅營養師Ricky在IG、facebook累計有近20萬人追蹤，去年才向女友白姐甜蜜求婚，昨（1）遭未婚妻「白白」發長文指控「分手奪產」，稱他要求「開放式性關係」、「婚後想要三妻四妾」。對此，Ricky今（2）天凌晨在社群發文回擊，強調是他被劈腿了，發現白白疑與外籍曖昧男清明連假在「明日大飯店」獨處2小時，反擊「開放式性關係」是白白先提。

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Ricky今（2）社群貼文內容提及，年初女友突然對他說兩人一直很穩定，都把最青春的年華只給了彼此，「如果可以的話，我們可以在結婚之前有彼此可以去找異性的機會，類似開放式關係的狀態」。他當下感到錯愕，溝通後不排斥，但沒有結論。

▲Ricky貼出未婚妻跟當事男子的合照。（圖／翻攝營養師Ricky臉書）
▲Ricky貼出未婚妻跟當事男子的合照。（圖／翻攝營養師Ricky臉書）
隨後，Ricky偶然看到白白手機裡和外國男生的曖昧LINE對話，「整個對話過程充滿了曖昧跟挑逗，類似你這樣很性感非常好看，她回來我床上你就知道」，也有通話甚至是視訊，他突然醒悟為何年初會有「開放式性關係」對談。

Ricky還說，當下他放不下兩人7年來彼此的付出而忍下。之後白白對他說清明連假有國外朋友要來台灣玩，她要陪他出去4天3夜，「最後我還是妥協了，但要求白白不要跟他一起過夜，她也同意了」。

到了連假當天，Ricky知道白白iPad是有連動手機，還將iPad藏在衣櫥裡，「我沒有經過白白的同意打開來看」，結果看到了連動的相片以及影片，有她送他Gucci手環、親密的照片、親吻的照片，「還有我不想面對的影片，影片中男生說Will you marry me？白白說了Yes…」

▲Ricky說白白很喜歡名牌，兩人交往期間，他不斷地送給她超出我能負荷的精品飾品、勞力士、香奈兒各種名牌。（圖／翻攝營養師Ricky臉書）
▲Ricky說白白很喜歡名牌，兩人交往期間，他不斷地送給她超出我能負荷的精品飾品、勞力士、香奈兒各種名牌。（圖／翻攝營養師Ricky臉書）
更讓Ricky崩潰的是，他開始盯著白白的手機定位，看著兩人西門町附近晃，她帶男子去兩人常去的酒吧、居酒屋，到了晚上11點，定位卻跑到成都路上，「明日大飯店，兩個小時」。

Ricky也認了對白白動手，但說對方也賞了他20個巴掌。最後，Ricky說「我一輩子都會感激當初她陪伴我Youtube最初的創立跟初期幫忙，隨著工作模式轉型為公司，身分不再是合作夥伴，很感謝她的付出，也很遺憾。」

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