網紅營養師Ricky反擊！PO照控未婚妻劈腿　要求「開放式性關係」

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後，Ricky偶然看到白白手機裡和外國男生的曖昧LINE對話，「整個對話過程充滿了曖昧跟挑逗，類似你這樣很性感非常好看，她回來我床上你就知道」，也有通話甚至是視訊，他突然醒悟為何年初會有「開放式性關係」對談。
Ricky還說，當下他放不下兩人7年來彼此的付出而忍下。之後白白對他說清明連假有國外朋友要來台灣玩，她要陪他出去4天3夜，「最後我還是妥協了，但要求白白不要跟他一起過夜，她也同意了」。
到了連假當天，Ricky知道白白iPad是有連動手機，還將iPad藏在衣櫥裡，「我沒有經過白白的同意打開來看」，結果看到了連動的相片以及影片，有她送他Gucci手環、親密的照片、親吻的照片，「還有我不想面對的影片，影片中男生說Will you marry me？白白說了Yes…」
更讓Ricky崩潰的是，他開始盯著白白的手機定位，看著兩人西門町附近晃，她帶男子去兩人常去的酒吧、居酒屋，到了晚上11點，定位卻跑到成都路上，「明日大飯店，兩個小時」。
Ricky也認了對白白動手，但說對方也賞了他20個巴掌。最後，Ricky說「我一輩子都會感激當初她陪伴我Youtube最初的創立跟初期幫忙，隨著工作模式轉型為公司，身分不再是合作夥伴，很感謝她的付出，也很遺憾。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995