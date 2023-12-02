排行必出現！「最強泡麵王者」紅遍台日韓　眾揭優勢：沒油包也讚

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，許多網友留言分享自身看法，「麵很Q，辣辣的刺激食慾」、「麵體Q彈，烹調方式又多樣化」、「不油膩、很耐吃，飽足感又夠」、「辛拉麵強在沒有油包也好吃，如果用乾麵做法，先熱油加粉包下去拌麵就超級香」。但也有人指出，「韓國擅長的就是行銷啊」、「主要是韓國娛樂產業太強幫忙業配」。
《NOWnews今日新聞》實際統整泡麵排行，可以看到從各國網路民調聲量榜單上，辛拉麵必定會排名其中，分別為位於台灣第七名、日本第八名、韓國第二名，辛拉麵擁有韓國「國麵」的名號當之無愧。過去也有許多韓國巨星替辛拉麵拍攝過宣傳廣告，因此其國際知名度，絕對可以說是世界第一的泡麵霸主。
📍2023年台人最愛10大泡麵排名 （發票載具資料統計1至7月）
第1名：來一客「鮮蝦魚板」
第2名：滿漢大餐「蔥燒牛肉麵」
第3名：維力炸醬麵
第4名：一度贊「紅燒牛肉麵」
第5名：味味A「排骨雞麵」
第6名：台酒「花雕雞麵」
第7名：辛拉麵
第8名：味味一品「原味牛肉麵」
第9名：不倒翁 「起司拉麵」
第10名：素飄香 「麻辣燙」
📍2023年日本人最愛泡麵行（Mynavi news統計）
第1名：日清「蒙古湯麵中本」
第2名：日清「原味杯麵」
第3名：日清「雞絲杯麵」
第4名：日清「海鮮杯麵 」
第5名：日清「咖哩杯麵」
第6名：三洋「札幌一番鹽味杯麵」
第7名：日清「酸辣椰奶海鮮杯麵」
第8名：農心「韓國辛拉麵」
第9名：Acecook「芝麻醬油海帶芽杯麵」
第10名：日清「辣番茄杯麵」
📍2023年韓國人最愛泡麵行
第1名：安城湯麵
第2名：農心「辛拉麵」
第3名：不倒翁「螃蟹炒碼麵」
第4名：農心「辣炒碼麵」
第5名：農心「馬鈴薯麵」
第6名：不倒翁「金拉麵」
第7名：三養「辣雞麵」
第8名：不倒翁「海鮮烏龍麵」
第9名：不倒翁「芝蔴拉麵」
第10名：農心「浣熊炸醬麵」