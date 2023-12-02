養13年就是不給抱！固執黑喵秒變「直線狀態」　超強核心紅到國外

排行必出現！「最強泡麵王者」紅遍台日韓　眾揭優勢：沒油包也讚

▲各國泡麵的特色都不同，「辛拉麵」卻突破文化差異，經常出現在各個泡麵排行榜單上，甚至在台灣、日本、韓國2023年網路民調中都榜上有名。（示意圖／Shutterstock）
▲各國泡麵的特色都不同，「辛拉麵」卻突破文化差異，經常出現在各個泡麵排行榜單上，甚至在台灣、日本、韓國2023年網路民調中都榜上有名。（示意圖／Shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

泡麵是小資族月底的好朋友，不但便宜又能飽餐一頓。而各國泡麵的特色都不同，「辛拉麵」卻突破文化差異，經常出現在各個泡麵排行榜單上，甚至在台灣、日本、韓國2023年網路民調中都榜上有名。就有一名網友好奇，為何辛拉麵擊敗對手成為「最強泡麵王者」？貼文曝光後，不少老饕秒現身留言「辛拉麵強在沒有油包也好吃」、「不油膩、很耐吃，飽足感又夠」。 

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該名網友今（2）日在PTT貼文，他以「辛拉麵贏在哪？」為題，表示在韓國賣最好的泡麵其實是安城湯麵，而他實際吃也覺得味道更勝辛拉麵，不過外銷業績卻是辛拉麵大贏，讓他十分好奇辛拉麵的優勢到底強在哪？ 

▲7-11,超商,泡麵,辛炒麵。（圖／記者黃韻文攝）
▲過去有許多韓國巨星替辛拉麵拍攝過宣傳廣告，因此其國際知名度，絕對可以說是世界第一的泡麵霸主。（圖／記者黃韻文攝）
貼文曝光後，許多網友留言分享自身看法，「麵很Q，辣辣的刺激食慾」、「麵體Q彈，烹調方式又多樣化」、「不油膩、很耐吃，飽足感又夠」、「辛拉麵強在沒有油包也好吃，如果用乾麵做法，先熱油加粉包下去拌麵就超級香」。但也有人指出，「韓國擅長的就是行銷啊」、「主要是韓國娛樂產業太強幫忙業配」。 

《NOWnews今日新聞》實際統整泡麵排行，可以看到從各國網路民調聲量榜單上，辛拉麵必定會排名其中，分別為位於台灣第七名、日本第八名、韓國第二名，辛拉麵擁有韓國「國麵」的名號當之無愧。過去也有許多韓國巨星替辛拉麵拍攝過宣傳廣告，因此其國際知名度，絕對可以說是世界第一的泡麵霸主。 

▲台灣泡麵選擇多元，不過因應時代變遷，有些泡麵還是會退出市場、停產。（示意圖／NOWnews資料照）
▲《NOWnews今日新聞》實際統整泡麵排行，可以看到從各國網路民調聲量榜單上，辛拉麵必定會排名其中。（示意圖／NOWnews資料照）
📍2023年台人最愛10大泡麵排名 （發票載具資料統計1至7月） 

第1名：來一客「鮮蝦魚板」  

第2名：滿漢大餐「蔥燒牛肉麵」  

第3名：維力炸醬麵  

第4名：一度贊「紅燒牛肉麵」  

第5名：味味A「排骨雞麵」  

第6名：台酒「花雕雞麵」  

第7名：辛拉麵  

第8名：味味一品「原味牛肉麵」  

第9名：不倒翁 「起司拉麵」  

第10名：素飄香 「麻辣燙」    

📍2023年日本人最愛泡麵行（Mynavi news統計） 

第1名：日清「蒙古湯麵中本」 

第2名：日清「原味杯麵」 

第3名：日清「雞絲杯麵」 

第4名：日清「海鮮杯麵 」 

第5名：日清「咖哩杯麵」 

第6名：三洋「札幌一番鹽味杯麵」 

第7名：日清「酸辣椰奶海鮮杯麵」 

第8名：農心「韓國辛拉麵」 

第9名：Acecook「芝麻醬油海帶芽杯麵」 

第10名：日清「辣番茄杯麵」 

📍2023年韓國人最愛泡麵行 

第1名：安城湯麵 

第2名：農心「辛拉麵」 

第3名：不倒翁「螃蟹炒碼麵」 

第4名：農心「辣炒碼麵」 

第5名：農心「馬鈴薯麵」 

第6名：不倒翁「金拉麵」 

第7名：三養「辣雞麵」 

第8名：不倒翁「海鮮烏龍麵」 

第9名：不倒翁「芝蔴拉麵」 

第10名：農心「浣熊炸醬麵」 

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