熱炒店最強青菜不是高麗菜！老饕必點「這道」：只有台灣才吃得到
台灣街邊常見的熱炒店，因為菜色選擇多元，加上能暢飲聊天，因此成為許多民眾下班聚會的首選。不過在台灣人心目中，到熱炒必點的菜色究竟有那些呢？近期就有網友發起討論，貼文則有許多老饕直指「炒水蓮」，而它更是只有才吃得到的美食，身世之謎也隨之曝光。
記者潘毅／綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發起討論，指出最近看到許多網紅，跑到熱炒店吃東西時，若有看到水蓮，都會點一盤來吃，這讓他猛然想起「從小到大對這種菜沒什麼印象，結果現在卻越來越常見，水蓮到底是有多好吃啊？」
貼文曝光後，立刻有不少老饕紛紛表示：「小時候還真的沒吃過」，而水蓮吃起來就像是更香脆的空心菜，口感實在太過獨特，再加上吸湯汁能力很強，因此逐漸成為熱炒店的配飯首選蔬菜。
「水蓮」學名「龍骨瓣莕菜」，又被稱作銀蓮花、水皮蓮，其實是台灣特有種，原本生長在美濃湖，但一度因湖水優養化加上外來種福壽螺的侵害，導致美濃湖的野生水蓮一度瀕臨滅絕，所幸「野蓮之父」鍾華振在1975年發現後，開始努力復育野蓮，經過多年努力，成功復育瀕危的野蓮，並在2000年以後，「水蓮」這個美味食材才逐漸從美濃擴展至全台灣，陸續在眾人的餐桌上現身。
而《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤今年4月至7月三格月間的網路聲量中，發現網友們必點的10大熱炒菜色，依序分別為「鳳梨蝦球」、「生魚片」、「客家小炒」、「蔥爆牛肉」、「五更腸旺」、「炒螺肉」、「炒水蓮」、「宮保雞丁」、「三杯雞」、「炒海瓜子」，炒水蓮更成為是榜單上唯一蔬菜，熱炒店「最強青菜」名號受之無愧。