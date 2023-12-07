國中畢旅要4萬7千元！家長怒轟離譜 前導遊曝真實CP值：其實不貴
畢業旅行對學生而言，不但可以和朋友玩得開心，最寶貴的更是留下難忘回憶。但北部一間私校國中畢業旅行方案卻引起爭議，該方案團費為4萬7700元，行程預計明年1月飛往日本關西旅遊5天4夜，讓不少家長怒轟「影響孩子價值觀」。對此，前導演Eric分析CP值之後，認為算上機票以及大阪環球影城套票的價錢，以及吃住品質較高的行程，其實4萬7700元已經相當合理。
記者賴禹妡／綜合報導
首先Eric先是強調，因為私立學校為了把控吃住品質，挑選的行程大多都比較昂貴，且飛機還是搭乘長榮航空，光是大阪來回機票比較好的時段，價格就要1萬5000元，若是年底或適逢熱門假期，機票價格還會更貴。
Eric表示，費用中還包含了大阪環球影城的門票以及4項遊樂設施的快速通關，加起來要價將近6000元。統整下來，機票以及遊樂園的花費就已經大約2萬元，再加上4晚住宿粗估一人要8000元。
Eric指出，還要算上餐廳、交通的費用，日本包車價錢較高，若是全程都有車接駁更貴。因此團費4萬7000元乍聽之下好像比外面旅行社還要貴，但若把上述因素考量進去，其實並不至於貴的離譜。
除此之外，畢旅團費較貴的原因，在於學生消費能力有限，通常不會安排購物行程，由於購物行程在旅行社的收入占比相當大，在無法利用購物行程的利潤去補貼的狀況下，團費自然就會被拉高。
對於家長反應畢旅費用太貴、影響孩子價值觀，校方回應，本次活動屬於報名制，學生可自由選擇參加，因學校重視學生安全和活動品質，有特別嚴選承辦的旅行社來把關行程安全和活動品質，但活動非強制性，若家長有疑慮，校方會再進行溝通及調整。