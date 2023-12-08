抖音美食魔芋爽輸了！他揭古早味零食「大豬公」更神　竟是魚做的

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然而「大豬公」是什麼呢？不少五、六年級生兒時一定吃過「大豬公」，一片片的紅色零食，上方還撒著細糖粉，它正是「鱈魚香絲」的前身，雖然名中有「豬」，但其實是魚做的。
《食力》報導，大豬公製造商、大田海洋食品總經理李娟娟受訪表示，一般人認為魚就是魚，沒有別的，因此取一個會令人產生幻想的產品名稱「大豬公」，將魚漿調味、任意成形，使其脫離魚的感覺。
而且製作「大豬公」的魚種有季節性，通常會使用4至5種肉質纖維細軟的魚，例如狗母魚、金線鰱做魚漿，加入2～3%的食鹽與魚漿充分混合，「加鹽擂潰」溶解出肌纖維裡的蛋白質並產生黏性，再加入小麥麵粉、砂糖、沙茶、辣椒、食用紅色六號、己二烯酸鉀等調味料、著色劑、防腐劑後，進入延壓步驟。
魚漿團延壓後得進行烘烤，而控制烘烤過程中的「發泡」現象，避免破壞原本魚漿的組織結構，進而影響到最終產品的口感，更是獨門秘技，接著還有「回軟、熟成」步驟，最後切成5x5cm、0.5mm厚度的大小，再加入糖汁、糖粉進行調味，成品含水量保持在12%間，這樣的軟度才是最涮嘴的。
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