2023台灣代表字是「缺」！他3月就神預言　民進黨執政8年代表字曝

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事實上，國民黨立委洪孟楷就曾經在今年3月時，到國會質詢就說「2023年度代表字真的會是缺嗎？但是從開年到現在兩個多月的時間，我們可以看到缺電、缺雞、缺蛋、缺藥、缺水的情況，一而再再而三的發生，我們真的害怕，會不會今年年度代表字真的就是缺，我們呼籲民進黨政府，不要只顧著選舉。」
洪孟楷也對此表示「這種神預言代表民進黨執政真的天怒人怨，今天結果出來，果不其然，但這種神預言根本一點也不想要、也不應該發生」洪孟楷提到2022年代表字是「漲」、2023年是「缺」，民進黨近8年執政就是萬物皆漲薪水不漲、萬物皆缺但不缺弊案黑箱，「當政府的保證人民已經不想買單，這樣的政府，還有什麼理由好意思繼續做下去？」
而《NOWnews》也特別整理民進黨執政8年的台灣代表字，其中包括了大家印象深刻的疫情期間有2年的時間，一起來回顧過去這8年最具當年代表性的「字」有哪些吧！
🟡2016年「苦」：年初美濃地震引發維冠金龍大樓倒塌事故，加上多個颱風侵襲台灣，整體經濟狀況並未好轉且兩岸關係急凍；勞基法一例一休及廢除七天國定假日之爭。
🟡2017年「芒」：全球氣候變遷，台灣未來發展茫然。
🟡2018年「翻」：國內外出現各種推翻現狀的情況，前高雄市長韓國瑜翻轉高雄綠營地盤，成功當選。
🟡2019年「亂」：華航及長榮罷工事件、國安局私菸案、南方澳大橋斷裂事故等。
🟡2020年「疫」：COVID-19新冠肺炎疫情席捲全球，全球共同防疫。
🟡2021年「宅」：COVID-19新冠肺炎疫情持續，以及全國三級警戒使人們宅在家裡的時間變長。
🟡2022年「漲」：受到俄烏戰爭、能源吃緊、COVID-19疫情未平、供應斷鏈、美國貨幣緊縮政策等多重因素影響，造成物價上漲
🟡2023年「缺」：年初受到缺雞、缺蛋，加上今年缺工、缺電問題嚴重，讓缺字成為今年代表字。