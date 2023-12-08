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2023台灣代表字是「缺」！他3月就神預言　民進黨執政8年代表字曝

▲2023年台灣代表字大選7日結果出爐，58個候選字當中以「缺」字奪冠，第二名則是「蛋」，都跟今年初缺蛋危機有關。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲2023年台灣代表字大選7日結果出爐，58個候選字當中以「缺」字奪冠，第二名則是「蛋」，都跟今年初缺蛋危機有關。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

2023年台灣代表字大選7日結果出爐，58個候選字當中以「缺」字奪冠，第二名則是「蛋」，兩者都是今年民生相當關注的議題，而事實上，國民黨立委洪孟楷就曾經在今年3月時在國會質詢提到該字，表示「這種神預言根本一點也不會想要實現，更不應該發生」。而《NOWnews》也特別整理民進黨執政8年期間，每年的台灣代表字，帶民眾一文看懂。其中疫情代表字就佔據兩年，相信大家到現在還是有深刻的回憶。

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中國信託文教基金會、聯合報日前舉辦「台灣2023代表字大選」，邀集各界名人推薦58個代表字，從11月10日到12月5日進行投票，其中前三名分別為「缺」、「蛋」及「詐」，分別拿到8565票、6433票及4662票。

事實上，國民黨立委洪孟楷就曾經在今年3月時，到國會質詢就說「2023年度代表字真的會是缺嗎？但是從開年到現在兩個多月的時間，我們可以看到缺電、缺雞、缺蛋、缺藥、缺水的情況，一而再再而三的發生，我們真的害怕，會不會今年年度代表字真的就是缺，我們呼籲民進黨政府，不要只顧著選舉。」

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.14）
▲國民黨立委洪孟楷今年3月就在國會質詢上提到，難道今年2023台灣代表字是「缺」嗎？（圖／記者鄭孟晃攝）
洪孟楷也對此表示「這種神預言代表民進黨執政真的天怒人怨，今天結果出來，果不其然，但這種神預言根本一點也不想要、也不應該發生」洪孟楷提到2022年代表字是「漲」、2023年是「缺」，民進黨近8年執政就是萬物皆漲薪水不漲、萬物皆缺但不缺弊案黑箱，「當政府的保證人民已經不想買單，這樣的政府，還有什麼理由好意思繼續做下去？」

▲國民黨立委洪孟楷質疑，台灣直到8月還有巴西雞蛋進口來台，農業部透過新聞稿回應。（圖／記者許若茵攝）
▲今年初台灣面臨缺蛋危機，當時引起各界熱烈討論，後來又有缺蛋所延伸的進口蛋爭議。（圖／記者許若茵攝）
而《NOWnews》也特別整理民進黨執政8年的台灣代表字，其中包括了大家印象深刻的疫情期間有2年的時間，一起來回顧過去這8年最具當年代表性的「字」有哪些吧！

🟡2016年「苦」：年初美濃地震引發維冠金龍大樓倒塌事故，加上多個颱風侵襲台灣，整體經濟狀況並未好轉且兩岸關係急凍；勞基法一例一休及廢除七天國定假日之爭。

🟡2017年「芒」：全球氣候變遷，台灣未來發展茫然。

🟡2018年「翻」：國內外出現各種推翻現狀的情況，前高雄市長韓國瑜翻轉高雄綠營地盤，成功當選。

🟡2019年「亂」：華航及長榮罷工事件、國安局私菸案、南方澳大橋斷裂事故等。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，國內疫情三級警戒延至28日。（圖／指揮中心提供）
▲2020年以及2021年大家都是在疫情當中度過，連續兩年代表字都跟疫情有關。（圖／指揮中心提供）
🟡2020年「疫」：COVID-19新冠肺炎疫情席捲全球，全球共同防疫。

🟡2021年「宅」：COVID-19新冠肺炎疫情持續，以及全國三級警戒使人們宅在家裡的時間變長。

🟡2022年「漲」：受到俄烏戰爭、能源吃緊、COVID-19疫情未平、供應斷鏈、美國貨幣緊縮政策等多重因素影響，造成物價上漲

🟡2023年「缺」：年初受到缺雞、缺蛋，加上今年缺工、缺電問題嚴重，讓缺字成為今年代表字。

▲全台面臨缺蛋危機，超商把茶葉蛋鍋爐中的蛋改放成健達奇趣蛋。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲今年初全台面臨缺蛋危機，當時許多超商都把茶葉蛋給收起來，換成健達出奇蛋。（圖／臉書社團路上觀察學院）

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