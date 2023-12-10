阿嬤修機車怨「左轉都變往右」！老闆抓毛病愣住　一堆機車族中標

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沒想到師傅開始進行檢修工作後，就馬上發現問題，原來是因為機車輪胎完全已經沒有「胎紋」，從新輪胎跟阿嬤機車輪胎對照來看，阿嬤機車的輪胎完全已經磨平，讓車行師傅都忍不住告訴阿嬤「還好妳還有感覺，再晚一點來的話，生命線都要沒有了」。
貼文曝光後，不少機車族紛紛表示「.....不只老人家，很多人都沒在保養機車，都是騎到壞才去車行修理」、「保養機車真的很重要！已經是人包鐵了，不要開玩笑」、「還好阿嬤還知道要去車行！這真的會出事」、「這真的超級危險...隨時都會出意外，拜託大家要定期保養機車」、「超多機車族沒在保養機車！每次都是壞掉、爆胎才去車行，這習慣很NG」、「一定要定期保養機車，這種根本已經無法上路，移動神主牌耶」。
事實上，依照道路交通管理處罰條例規定，機車胎紋深度是定檢、臨檢的項目之一，無論是申請牌照、繳銷牌照重領車牌，或是5年以上機車辦理過戶進行臨時檢驗，都要由監理機關檢查胎紋深度，胎紋深度不符標準，限期1個月改善，複驗再不合格就會罰款900元至1800元，並且會吊扣其牌照，超過6個月以上會註銷牌照，廣大的機車族如果沒在定期保養的話，趕緊檢查看看自己的機車胎紋是否也已經不足，千萬不要拿自己的生命開玩笑！