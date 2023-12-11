合歡山沒下雪「武嶺已經塞爆」！6點停車塲客滿 背後2大原因曝光
即便現在已經可以出國旅遊，國旅仍然還是相當熱門，然而近日雖然時序已經進入冬天，但是天氣還是十分炎熱，冬季經常賞雪的名地「合歡山武陵」雖然沒下雪，但臉書粉專「中橫路況交通資訊站」卻在日前分享早上6時合歡山武陵亭爆滿人潮、車潮的畫面，讓不少人滿頭問號表示「大家現在湧入合歡山幹嘛？是要去買菜嗎？」而「中橫路況交通資訊站」也揭露其原因。
記者張嘉哲/綜合報導
臉書粉專「中橫路況交通資訊站」在10日發文，貼出早上6點時，合歡山武嶺亭的畫面，從監視器當中可以看到，一大堆遊客擠在武陵亭，甚至也有大批車輛停滿停車場，路上還有許多許多車輛排隊要入場找車位或者上山，但是合歡山往年都是冬季賞雪最佳地點，如今都還沒有雪景，湧入這麼多人令人感到意外。
人潮之多也讓「中橫路況交通資訊站」粉專小編表示「起床不小心…滑了一下手機！順手打開監視器，小編深信自己所看到這一切的一切，應該只是一場夢」而畫面還被轉到PTT去，有鄉民不敢相信地說「這是6點的武嶺，你敢信？以往有下雪就算了，現在還熱成這樣，大家是跑去武嶺要幹嘛？山頂上有特賣會？還是大家要去買菜？」
對此，「中橫路況交通資訊站」粉專也出面表示，最近假日夜衝武嶺的遊客突然變多，其實主要還不是要賞雪，是因為觀星、看日出，尤其是清晨3點、4點開始，直到上午7點以前，一直到上午7點以前，第一波人車才會逐漸散去。
而事實上，合歡山武陵亭除了冬季可以賞雪之外，其實隔壁的「合歡山國家森林遊樂園區」可是在Google評價斬獲4.7顆星高分，雖然根據觀光署的統計當中，前9月累積遊客人數僅2萬8千餘人、是森林遊樂園類別當中排名倒數第二的，但是去過的人都給予非常高的評價，下回如果又去武嶺朝聖雪景的民眾，不如也順道去看看，說不定你也會愛上合歡山森林遊樂園的美景跟新鮮的空氣喔！