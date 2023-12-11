台灣最強小火鍋不是三媽了！內行全改吃「這間」：160元飽到吐
台灣人真的非常愛吃小火鍋，雖然昔日的百元火鍋已經不再百元，但是店家仍有自己的一套經營方式，即便漲價都還是可以吸引不少顧客，現在甚至有許多百元小火鍋店還開到半夜，積極搶攻市場。然而說到小火鍋，大家一定都會想到台灣經典品牌「三媽臭臭鍋」，至今仍然分店不少，不過這個「百元火鍋霸主」頭銜恐怕要拱手讓人了！就有網友討論「現在六扇門是不是小火鍋最強王者？」貼文釣出不少食客，指出160元鍋物搭配主食道甜點一條龍，CP值相當的高。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「前些日子去吃了六扇門的小火鍋，180元的牛肉南洋咖哩鍋，就有吃不完的王子麵、肉燥飯，還有爆米花、鬆餅、洋芋片吃到飽，口渴也有果汁機、咖啡機、汽水機給你任選，想到我家隔壁的三媽，選擇比較少價格也沒比較便宜，六扇門是不是現在最強的小火鍋店？」
貼文曝光後，不少老饕紛紛認同表示「第一次去吃就驚艷到，沒想到這種價位有這麼多吃到飽的東西」、「絕對是最強CP值！我都點160鍋物，狂吃肉燥飯、鍋燒意麵，最後還有餅乾、冰淇淋可以吃，飽到吐」、「六扇門自助區東西真的多很多」、「六扇門的自助吧真的超強，火鍋份量也大」、「絕對是現在最強小火鍋」、「現在都只吃六扇門，CP值太高了」。
事實上，《NOWnews》記者也曾經吃過六扇門的小火鍋，店內的自助吧就是最大招牌，裝潢也相對比其他元老小火鍋店還要新穎，實際吃到的六扇門分店當中，只要點一個鍋物，店家會提供肉燥飯、王子麵、鍋燒意麵主食吃到飽，另外甜點類則有現擠的霜淇淋、用挖的傳統桶裝冰淇淋、爆米花、雞塊餅乾等，飲料選擇則有汽水機、無糖茶甚至是咖啡機，整體食用體驗非常好，自助吧內容豐富贏過其他小火鍋店家。
而實際上又比對元老小火鍋店家「三媽臭臭鍋」，都以同品項「大腸臭臭鍋」來看，三媽臭臭鍋現在價格一鍋150元，六扇門則是一鍋160元，但是若到店內用餐的話，自助吧則是六扇門略勝一籌，整體CP值會提升不少，如果內用可以選擇的話，不少人都會靠向六扇門，畢竟在這個物價通膨的時代，CP值越高越受到顧客的青睞。