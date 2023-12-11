雙子座流星雨12/14爆發！ 「時間、觀賞地點、方位、直播」一次看

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雙子座流星雨和象限儀座流星雨、英仙座流星共同被稱為「年度3大流星雨」，雙子座流星雨的母體是第3200號小行星（3200 Phaethon），是少數已知不是由彗星造成的流星雨，特色為速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半鮮豔且色彩濃烈，但流星劃過後少留有餘痕，通常會在每年12月中旬左右出沒。
🟡2023雙子座流星雨出現日期、時間
2023年雙子座流星雨將在12月14日晚上至12月15日清晨達到極大值，雙子座流星雨的輻射點大約於12月14日晚上7點左右從東北方升起，午夜至凌晨3點達到高峰，台北市立天文館預估每小時天頂流星數量可高達150顆。
🟡雙子座流星雨方位、觀賞技巧
台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
🟡2023雙子座流星雨天氣、月相
趙瑞青指出，12月14日是農曆初二，當天的月亮是「朔」，基本上各地在晚上7點，月亮就會開始西沉，因此2023年雙子座流星雨幾乎不會受到月光干擾；天氣部分，中央氣象署則指出，12月14日至12月15日是東北季風減弱的期間，水氣較少，各地都是多雲到晴，因此對於雙子座流星雨的觀賞相當有利。
🟡2023雙子座流星雨線上直播
配合天氣晴朗，建議民眾可以外出抬頭直擊雙子座流星雨劃越天際的美景，但若無法外出，或所處環境較差，台北市立天文館也會在12月14日晚間7點30分起進行線上直播節目，把高山即時拍攝的流星影像帶到民眾眼前。
🟡2023雙子座流星雨巧遇長蛇座σ流星雨
趙瑞青指提及，除了雙子座流星雨外，另一個原先預報數量較少的「長蛇座σ流星雨」也會在週六（12月9日）達極大期，因此在12月14日有機會和雙子座流星雨同場較勁，長蛇座σ流星雨的輻射點大約於晚上9點15分左右自正東方升起，整個晚上一直到天亮前都很適合觀賞。