包材印刷大廠善用政府資源 增添工作輔具獲勞動部60萬補助

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旭源包裝科技股份有限公司嘉義廠內本國籍員工約有100人，其中有超過3成的勞工皆為中高齡以上，且大部分都在產線作業，以往生產流程是透過人工合力搬運印刷原料至機具上，但單捲原料重量高達50、60公斤，不僅搬運困難還可能造成工作傷害，為改善原物料過重的搬運問題，旭源公司在網路上查詢到勞動部有「中高齡者職務再設計」的資源，便主動與勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心聯繫申請，並獲得超過60萬元的輔具費用補助。
中年產線作業員說，除了原物料很重，製作出的成品也要整批在棧板堆疊，最重整批棧板可達900公斤，使用以前的人工托板車不僅體力無法負荷，還有可能因為操作不良而受傷，自從公司引進了電動油壓升降台車、電動堆高機、省力搬運機及電動拖板車，明顯減輕工作上的體力負荷，還提升了工作效率，同仁們感謝公司對於中高齡員工的重視，更讚賞勞動部改善勞工就業環境的用心。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，為因應超高齡社會來臨、勞動人口結構年齡攀升，勞動部辦理「中高齡者職務再設計」，並網羅各界專家代表成立中高齡就業輔導，透過顧問評估提供就業輔具、改善工作設備及調整工作方法等措施，幫忙企業讓中高齡員工提升續航力、穩定就業，按企業所申請的人數，每人每年最高可申請10萬元的補助，鼓勵企業善用政府資源，提供更好的就業環境，相關資訊請上台灣就業通首頁(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或撥打06-6985945#1199洽詢。