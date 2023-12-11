被仲介層層剝皮！多國移工齊聚遊行　自述慘痛經驗

美國再度發聲！譴責中國造成南海衝突　國務院：力挺菲律賓

▲中國海警多次在南海以水砲襲擊菲律賓補給船，引起菲律賓抗議。美國在10日再度發出聲明，要求中國停止破壞區域穩定。（圖／取自facebook.com/coastguardph）
▲中國海警多次在南海以水砲襲擊菲律賓補給船，引起菲律賓抗議。美國在10日再度發出聲明，要求中國停止破壞區域穩定。（圖／取自facebook.com/coastguardph）

國際中心賴正琳／綜合報導

南海衝突不斷，中國持續以水砲、海底長城、激光照射和船隻逼近等等方式，干擾和阻擋菲律賓的船隻捕魚或運送補給品給擱淺船艦。除了菲律賓政府宣布將邀請8國聯合海巡，美國國務院也在10日指責中國干涉菲律賓海上行動、威脅區域穩定，呼籲北京停止在南海從事「危險和破壞穩定行為」，更強調中國持續「干擾菲律賓的合法海上行動」，損害區域穩定。

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菲律賓官員表示，周六（9日）的攻擊，對菲律賓水產資源局三艘船只中的一艘船的通訊和導航設備造成了「嚴重損害」，這艘船被中國海警「蓄意瞄准」。而隨同中國海岸警衛隊船只的疑似民兵船只動用了一種會損害聽力的遠程聲波裝置，導致 「一些菲律賓船員一度感到嚴重不適和喪失工作能力」。

而中國官媒央視周六（9日）發布簡短消息稱，中國海警依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施管控措施。

針對這起最新的衝突事件，《路透》報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發出聲明表示：「阻礙該前哨基地的運補作業、干擾菲律賓的合法海上行動，將破壞地區穩定。」

雙方就南海衝突事件各說各話，宛如幼稚園小孩吵架。菲律賓政府怒指中方派船騷擾、攔阻，甚至撞擊菲國運補船；中方則稱菲律賓罔顧警告，還企圖衝撞中方船隻。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）10日在社群媒體X（原稱Twitter）上表示，中國海警船在菲律賓海域活動已公然違反了國際法，「將進一步堅定我國捍衛南海主權的決心，我們不會被嚇倒」。

美國國務院發言人米勒重申了對盟國菲律賓的支持，強調菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受武裝攻擊，美國將啟動美菲共同防禦條約（MDT）中的承諾。另外，米勒也呼籲中國遵守2016年國際仲裁結果，海牙常設仲裁法院2016年7月公布南海裁決，同時宣告中國在南海的主張無效，然而中國一直置若罔聞，造成海上紛爭持續發生。

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