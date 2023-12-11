美國再度發聲！譴責中國造成南海衝突　國務院：力挺菲律賓

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而中國官媒央視周六（9日）發布簡短消息稱，中國海警依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施管控措施。
針對這起最新的衝突事件，《路透》報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發出聲明表示：「阻礙該前哨基地的運補作業、干擾菲律賓的合法海上行動，將破壞地區穩定。」
雙方就南海衝突事件各說各話，宛如幼稚園小孩吵架。菲律賓政府怒指中方派船騷擾、攔阻，甚至撞擊菲國運補船；中方則稱菲律賓罔顧警告，還企圖衝撞中方船隻。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）10日在社群媒體X（原稱Twitter）上表示，中國海警船在菲律賓海域活動已公然違反了國際法，「將進一步堅定我國捍衛南海主權的決心，我們不會被嚇倒」。
美國國務院發言人米勒重申了對盟國菲律賓的支持，強調菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受武裝攻擊，美國將啟動美菲共同防禦條約（MDT）中的承諾。另外，米勒也呼籲中國遵守2016年國際仲裁結果，海牙常設仲裁法院2016年7月公布南海裁決，同時宣告中國在南海的主張無效，然而中國一直置若罔聞，造成海上紛爭持續發生。