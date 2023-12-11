▲ 安全專家對Cybertruck的撞擊測試影片感到震驚 全因鋒利的鈑金恐造成行人更不安全

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先不討論特斯拉Tesla這輛Cybertruck純電皮卡的價格怎麼樣，其外觀真的是震撼了整個汽車產業，而不銹鋼板的外表甚至可以防彈，其樣貌就是大面積的平面相互組合在一起，因此會有著鋒利的邊緣，不過這些原因也讓安全專家感到擔憂，他們認為在發生與行人碰撞時，這將會產生更大的傷害，不過根據特斯拉原廠的介紹，Cybertruck的不鏽鋼板經過特殊設計，在前後端也都有特殊的肋條，將可以幫助吸收衝擊力，執行長Elon Musk更表示這輛車不論在車內乘客或者是行人的安全都已經超越了其他皮卡車款。
但這些保證並不讓安全專家買單，他們表示需要更詳細的數據才可以得到完整的結論，另外IIHS前主席Adrian Lund更直接表示：「這輛車最大的問題是他們真的使用了不鏽鋼材作為車輛外殼，這讓車子變得非常堅硬，而行人的頭部若是撞擊到車輛，就會受到更大的傷害。」在歐洲的非營利組織歐洲運輸安全委員會也發表聲明表示不希望特斯拉將Cybertruck導入歐洲，因為這輛車的重量與性能將會在發生碰撞時，對行人以及單車騎士造成傷害，而其實特斯拉首席工程師先前接受訪問時曾表示，認歐洲有關行人安全的安全法規可能會對在當地引入鋒利的Cybertruck帶來挑戰，而這輛車最終的撞擊測試結果為何，就等待相關單位作出真正的調查報告了。