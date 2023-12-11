▲ 性能電動車將會更便宜 Hyundai將打造更小且更便宜的純電性能車款

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Ioniq 5 N的出現奠定Hyundai在性能電動市場的地位，他們強大的電動車輛製造實力透過這輛車展露無遺，其動力也將會使用到Ioniq 6 N身上，而性能子品牌N可不是只會賣出昂貴的車輛，該公司的技術顧問Albert Biermann認為開發更小的高性能電動車是N品牌的重點，其實Albert Biermann曾經擔任現代汽車的研發主管以及BMW M部門的主管，而他也承認Hyundai性能N品牌的門檻很高，不過這一點在未來將會改善，因為他不斷地強調生產價格實惠的高性能電動汽車非常重要。
而且這些小型的N品牌純電汽車不會因為價格便宜配備就打折，即便車輛更小、更實惠，他也會擁有賽道日所需要的續航里程，並且會有800V架構上身，這是因爲作為一輛N品牌的性能車款，你會想要車輛在賽道上行駛，即便只是短短的15~20分鐘，車輛的溫度也會急劇升高，如果使用400V的架構，其電流會比800V架構增加一倍，那麼你會需要四倍的散熱量，車輛的效率就會變得很差，但是要使用800V架構打造更小的車也有困難，因為目前的GMP平台最小的車輛就是Ioniq 5以及Ioniq 6，要再更小就要等到2025年的IMA底盤平台，因此最快最快也要等到2025年推出新架構之後才有辦法實現了。