黑化套件上身 日規 2024 Mitsubishi Outlander Black Edition 將於 2 月登場

性能電動車將會更便宜 Hyundai將打造更小且更便宜的純電性能車款

▲ 性能電動車將會更便宜 Hyundai將打造更小且更便宜的純電性能車款
▲ 性能電動車將會更便宜 Hyundai將打造更小且更便宜的純電性能車款

Carture 車勢文化

在現今的市場當中，純電再加上性能沒有太多平價的選項，而現代Hyuundai打算進入這個市場，他們認為更經濟實惠的純電動性能車款才是正確的方向，因此他們將會打造比Ioniq 5 N還要更小且更實惠的性能車，並且一樣採用800V的架構已滿足眾多需求，只是這輛車出現的時間點肯定會在2025年之後了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
現代將打造更便宜的純電N性能車款，其尺碼會比Ioniq 5 N還要更小一些。
現代將打造更便宜的純電N性能車款，其尺碼會比Ioniq 5 N還要更小一些。
Ioniq 5 N的出現奠定Hyundai在性能電動市場的地位，他們強大的電動車輛製造實力透過這輛車展露無遺，其動力也將會使用到Ioniq 6 N身上，而性能子品牌N可不是只會賣出昂貴的車輛，該公司的技術顧問Albert Biermann認為開發更小的高性能電動車是N品牌的重點，其實Albert Biermann曾經擔任現代汽車的研發主管以及BMW M部門的主管，而他也承認Hyundai性能N品牌的門檻很高，不過這一點在未來將會改善，因為他不斷地強調生產價格實惠的高性能電動汽車非常重要。

而且這些小型的N品牌純電汽車不會因為價格便宜配備就打折，即便車輛更小、更實惠，他也會擁有賽道日所需要的續航里程，並且會有800V架構上身，這是因爲作為一輛N品牌的性能車款，你會想要車輛在賽道上行駛，即便只是短短的15~20分鐘，車輛的溫度也會急劇升高，如果使用400V的架構，其電流會比800V架構增加一倍，那麼你會需要四倍的散熱量，車輛的效率就會變得很差，但是要使用800V架構打造更小的車也有困難，因為目前的GMP平台最小的車輛就是Ioniq 5以及Ioniq 6，要再更小就要等到2025年的IMA底盤平台，因此最快最快也要等到2025年推出新架構之後才有辦法實現了。

N性能品牌目前的進入門檻偏高，不過未來將會推出更實惠的車輛，而且一樣採用800V架構。
N性能品牌目前的進入門檻偏高，不過未來將會推出更實惠的車輛，而且一樣採用800V架構。
不過現在GMP底盤平台最小就是對應到Ioniq 5，因此要擁有更小且是800V架構的車輛，要等到2025年的IMA才可以了。
不過現在GMP底盤平台最小就是對應到Ioniq 5，因此要擁有更小且是800V架構的車輛，要等到2025年的IMA才可以了。

安全專家對Cybertruck的撞擊測試影片感到震驚 全因鋒利的鈑金恐造成行人更不安全

Gogoro Network 電池問題怎解？事情脈絡與官方回應全面解析！

Kia EV9 正式在台開啟預售，供應雙車型與選配陣列，預售價 279.9 萬起！

Gogoro Network 部分電池異常現象，官方說明及補償辦法出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞