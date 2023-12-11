▲ Renault集團計畫至2027年電動車生產成本減半

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面對汽車展業轉型，加上節能減碳目標，除了生產更環保的汽車，眾車廠也開始在生產與開發端進行改革。Renault集團宣布計劃至2027年將內燃機汽車的每輛車生產成本降 30%，將電動車的生產成本降低50%。該計劃還旨在將車輛開發時間從目前的三年縮短至兩年。
Renault集團這次提出的360度轉型計畫稱為「再工業」，目的是鞏固原有的優勢，重塑工業基礎，達到卓越地最高標準，以其運作更敏捷、更具競爭力。
Renault近年來在品質上獲得巨大進步，可靠性在兩年內提高了三倍，名列前茅。Renault集團第一家建立工業元宇宙的車廠，它決心透過進一步加速工業基礎的數位化和勞動力技能建設來保持領先一步。
Renault集團的工業元宇宙在全球連接了12,000個系統，每分鐘上傳200萬個數據項，每天上傳30億個數據項，推動更智慧、更快和更好的生產，同時降低工業流程的成本和碳足跡。元宇宙所節省下來的成本，讓Renault集團投資了2.7億歐元，串起整體供應鏈〈運輸、供應商等〉，這目標讓交車時間縮短60%，汽車生產的碳足跡減半。
此外，透過人工智慧，可有效地預測與管控能源消耗，讓工廠所需能源減少 20%，Renault集團目標是到2025 年將其工廠的能源消耗減少40%。如今，Renault集團在其工業基礎上使用了300多個基於影像和聲音分析的人工智慧操作應用程式。Renault集團目標是到2025 年實施3,00個應用程式。