2023台灣人最關心是他！「行蹤已消失半年」 她2個月猛衝到第4名
2023年來到年末，代表一年又即將過去，盤點過去一整年發生的點滴，有不少新聞議題、運動賽事、人物、戲劇影集、電影等等都有其最熱門的選項。而根據Google日前公布2023年度搜尋排行榜當中，在人物篇最受到台灣人關注的冠軍就是「黃子佼」，因為半年前捲進MeToo性騷風波之後，就消失演藝圈至今；另外還有像是第4名的賴佩霞，則是在9月跟郭台銘宣布參選2024總統大選聲量爆棚，只花了2個多月就擠進第四名的榜單。
記者張嘉哲/綜合報導
Google日前公布2023年度搜尋排行榜當中，在「人物類別」的榜單中，台灣人搜尋度最高的是「黃子佼」，在半年前捲入性騷擾風波，結果臉書發表2萬字聲明承認性騷擾，甚至還開直播「毀滅性爆料」，從此停更社群至今，演藝事業已經全面停擺，外界只能透過老婆孟耿如的社群，才能得知黃子佼一絲絲近況。
而榜單從第2名到第5名依序排名為捲入拍攝未成年私密影像，遭提告強制性交風波的「炎亞綸」、今年來台開唱、面臨全員續約問題的「BLACKPINK」、演出政治幕僚劇《人選之人》、9月拋出跟郭台銘一起參選總統的「賴佩霞」，以及爆出死訊的「劉文正」。
另外跟黃子佼一樣也陷入性騷風波的還包括NONO，則是排名第六名，NONO涉及性侵、性騷多女，被指控5罪，8月時首度被約談，以50萬元交保，日前二度傳喚，還在調查事證中。至於老婆朱海君是否會跟NONO離婚目前還是個謎。
第7名至第10名依序為在今年WBC經典棒球賽有精彩表現的「張育成」；出生於台灣的知名企業家，並且多次訪台的「黃仁勳」；美國職棒大聯盟二度當選年度最有價值球員的日本選手、最近轉隊的「大谷翔平」以及最後第十名衝擊2024總統大選前哨戰的鴻海創辦人「郭台銘」。
值得一提的是，第4名的賴佩霞雖然有出演今年政治幕僚夯劇《人選之人》，在劇中飾演總統候選人一職，但畢竟不是要角，加上播出後爆發MeToo事件，她的討論度還不算高，但是憑藉9月中下旬宣佈出任郭台銘副手，名副其實「從戲中選到戲外」，讓賴佩霞的聲量大爆棚，相關「賴佩霞是誰」搜尋量暴衝，在年底台灣人關切度急升，只花2個多月時間就擠進年度榜單第四名的位置，相當不簡單。