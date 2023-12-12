日本飯店「1晚1300台幣」還附豪華早餐！他讚大贏國旅：住清境8千
新冠疫情解封之後，許多台灣人狠批國旅價錢太貴，寧願花錢出國到日本旅遊，品質跟價錢都較符合CP值。近日就有一名網友透露，他去日本旅遊，飯店房價一晚僅1300元台幣，除了住宿條件比國旅優，早餐美味程度更是讓人難以忘懷。反觀他去年年底去南投清境農場旅遊，周遭飯店住一晚就要8000多元台幣，且CP值超低，讓他直呼「到底誰還在去國旅啦？」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（11）日在PTT發文，他以「出國回來是不是會覺得國旅沒救了」為題，表示剛從日本回來，住的飯店一晚房價只要1300元台幣，雖然房間不大，但是基本設施都有，尤其早餐更是令人難忘，「害本肥每天早上吃完，午餐直接省下來，少吃到很多路邊小攤」。
原PO直言，反觀前幾個月國旅去住台北某飯店，一晚房價就要3000多元台幣，除了房間超小之外，早餐還只有清粥小菜；去年年底去南投清境農場附近旅遊，住一晚飯店更要花費8000多元台幣，住宿條件同樣簡陋，讓他感嘆：「國旅到底可不可憐，到底誰還在去啦？」
貼文曝光後，多數網友都認為，現在國旅只適合當日來回，或是選擇平日住宿，「真的很佩服現在還有人願意國旅XD」、「國旅省下來，你可以買台PS5」、「在家睡5次國旅，換1次日韓5日遊」。但也有人表示，「我義大利剛回來…反而改觀覺得台灣有他優勢，不算太廢」。
事實上，根據觀光署統計，今年因為疫情解封之後，出國比例大幅度上升，各個連假訂房率分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，反觀桃園機場從今年以來，連假出入境客運量卻不斷創新高。
除此之外，觀光署今年1月至10月統計資料指出，台灣國民出國人數約1382萬人，其中出國目的地以日本暫居第一，總共342萬人；第二名為中國大陸，總共139萬人；第三名則是韓國，總共79萬人。