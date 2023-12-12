2024「春節假期才7天」他轟可悲！全場竟逆風狂讚 1招變爽放12天
2023年進入倒數時刻，即將迎來2024年，近日有網友查看2024年行事曆，卻驚覺春節年假只有7天，反觀2023年春節假期10天、2022年9天，讓他怒轟「太可悲了吧！」貼文曝光後，多數網友卻持相反立場，大讚2024年的「少連假、少補班」政策，直呼「補班補到心累，乾脆不要放自己請就好」。而IG粉專「蜜蜂爹」也曾分享「2024年請假最強攻略」，只要好好運用2024行事曆的國定假日及休假，元旦假期就可以從3天變9天、農曆春節假期則從7天變12天。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友10日在PTT發文，他以「沒人發現今年的年假特別短嗎？」為題，表示正在規劃明年年假要幹嘛，猛然一看明年行事曆，才發現年假居然只有7天，雖然可以特別請假延長假期，但春節年假就是只有8天，反觀2023年春節假期有10天、2022年也有9天，讓他忍不住直呼：「也太可悲了吧！」
貼文曝光後，許多網友都認為，這是今年經歷「補班地獄」後的重要轉變，「7天很多了，放9天還補班才莫名奇妙」、「嫌少自己請假！補班也可以請假，一堆愛嘰嘰歪歪的人，毛病很多」、「不補班後，連續假期變少又要哭」。也有人建議原PO乾脆自己請假，「反正要連假自己請啊，沒特休自己去跟老闆講好嗎」、「補班補到心累，乾脆不要放自己請就好」、「很好啊彈休省起來自己排假」。
根據行政院人事行政總處公布2024的行事曆，明年僅有小年夜需要補班，然而兒童節跟清明節又正好是平日禮拜四跟禮拜五，所以沒有調整彈性放假補班的問題。因此2024年的自然連續假期只有四個，分別是跨年到元旦（週一）3天、過年（補班彈性放假）7天、兒童清明連假4天、端午節3天，其他的則都是跳休的情況，像中秋節就需要休2天、上1天再休1天，國慶日則是休1天、上1天再休2天。
事實上，IG粉專「蜜蜂爹」也曾分享「2024年請假最強攻略」，只要好好運用2024行事曆的國定假日及休假，就能讓連假全變9天。其中「2024年請假最強攻略」就包含，元旦（12/30～1/1）請4天休9天，多請1/2～1/5，原定3天假就能休9天；以及農曆春節（2/8～2/14）請3天休12天，多請2/5～2/7，原定7天假就能休12天。